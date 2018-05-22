Kim Phượng kể rằng họa sĩ N.L sau khi thực hiện xong hành vi cưỡng hiếp vẫn chở cô về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Những ngày qua, cả showbiz Việt rúng động trước thông tin người mẫu khỏa thân Kim Phượng tố họa sĩ bodypanting có tên N.L cưỡng hiếp trong khách sạn. Trong bức tâm thư chia sẻ trên trang cá nhân, Kim Phượng (sinh năm 1994) kể rằng ông N.L đã liên lạc với mình qua mạng xã hội để hợp tác vẽ tranh nghệ thuật lên cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình đi tìm địa điểm làm việc, họa sĩ này không chở Kim Phượng đến studio mà đưa đến một khách sạn ở quận 10, TP.HCM để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến nữ người mẫu này rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần và chưa dám đi làm trở lại. Suốt thời gian qua, Kim Phượng sống trong áp lực, còn mẹ cô vì quá sốc mà chưa thể nói chuyện gì với con gái.

Bức tâm thư tố cáo họa sĩ N.L của Kim Phượng trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Sau khi có buổi làm việc với cơ quan điều tra vào chiều 21/5, Kim Phượng đã có buổi chia sẻ ngắn với Phụ nữ & Gia đình. Theo Kim Phượng, ông N.L dường như không mấy lo sợ trước hành động của mình. Trước khi thực hiện hành vi đồi bại với nữ người mẫu trẻ, nam họa sĩ này vẫn tỏ ra là một người làm việc chuyên nghiệp, không hề có những lời nói giễu cợt. Thậm chí, sau khi thỏa mãn thú tính, người này vẫn bình tĩnh chở Kim Phượng về nhà rồi cắt đứt liên lạc từ đó. Nói về thông tin họa sĩ N.L phủ nhận chuyện cưỡng hiếp mình, Kim Phượng cho rằng đó là sự lươn lẹo của một kẻ làm việc xấu xa.

"Đâu có ai làm điều xấu mà thừa nhận việc làm của mình đâu chị. Họ phải nói như vậy để phủ nhận thôi. Em đã gửi hết chứng cứ mình có cho bên công an, hy vọng sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng", Kim Phượng cho hay. Kim Phượng đã làm đơn khởi tố họa sĩ N.L - Ảnh: NVCC Kim Phượng mong muốn đòi lại công bằng cho mình và các trường hợp tương tự - Ảnh: NVCC

Có tế bào nam trong vùng kín nữ mẫu nude tố bị họa sĩ hiếp dâm? Nữ người mẫu N.T.K.P. cho biết kết quả giám định pháp y cho thấy có tế bào nam trong vùng kín của cô gái. Nạn nhân đã viết đơn yêu cầu khởi tố hình sự vụ án hiếp dâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-nude-to-hoa-si-chiem-doat-than-xac-xong-viec-anh-ta-con-binh-tinh-cho-toi-ve-nha-283672.html