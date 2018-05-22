Vụ việc đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Cách đây ít giờ, vũ công Phạm Lịch tiếp tục gây sự chú ý khi đăng dòng trạng thái nói lên quan điểm của mình. Theo nội dung status vừa được đăng tải, chân dài này công khai bênh vực người mẫu Kim Phượng . Đồng thời Phạm Lịch cũng dùng nhiều từ ngữ nặng nề để thể hiện sự bức xúc của mình trước những bình luận khiếm nhã dành cho Kim Phượng.

Phạm Lịch lên tiếng bênh vực Kim Phượng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Nguyên văn dòng trạng thái của Phạm Lịch: “Dù cô ấy có cởi đồ không mảnh vải trên người nhưng không có sự đồng thuận từ cô ấy thì chẳng ai có quyền được xâm hại. Mà không cho phép anh vẫn cố tình thì hành động này được cấu thành tội nhá. Những người 'bán hoa' ai muốn mua cũng phải có tiền, giá trị tô phở thì cũng là cái giá phải trả.

Phạm Lịch khẳng định, nếu không được sự cho phép của Kim Phượng thì dù cô ấy có cởi đồ và không có mảnh vải che thân cũng không một ai có quyền xâm hại - Ảnh: FBNV

Chả ai điên rồ, tự dưng lên tiếng để bôi mặt mình đâu. Lên tiếng là vì chịu nhiều tổn thương và tủi nhục rồi. Cứ xác định là lại bị chửi, hăm dọa, đánh đập, nhưng ai cũng có lòng tự trọng và kiêu hãnh. Đừng có nói họ xấu thế mà còn có người muốn 'xâm hại', đến khi bị xâm phạm rồi mà vẫn còn bị nghi ngờ và chửi. Ngu xuẩn, mù nhận thức… Sống sao, như thế nào cho vừa lòng người”.