Mạnh Quỳnh bộc bạch: 'Họ nói tôi dọn nhà về ở kế Wendy, suy sụp, đột quỵ khiến tôi rất buồn'

"Vì chúng ta quá thương những người đã ra đi nên níu kéo và luyến tiếc họ. Chính vì thế, chúng ta luôn muốn đọc tất cả tin tức về họ, muốn nghe, muốn xem và tin theo. Nhưng có những tin giả rất ác mà chúng ta không nên tin để làm buồn thêm cho bản thân mình và người trong cuộc. Điển hình như gần đây nhất là thông tin chị Phi Nhung còn sống, giả vờ chết để qua Mỹ".

Mới đây, trong một chương trình của trung tâm Thúy Nga, MC Ngọc Hân chia sẻ đôi điều với khán giả về loạt tin đồn bịa đặt xoay quanh ca sĩ Phi Nhung và một số nghệ sĩ hải ngoại khác thời gian qua. Cô nói:

"Từ hôm Phi Nhung mất tới giờ, khán giả hỏi tôi rất nhiều về chuyện Phi Nhung có phải vẫn sống và ở Mỹ hay không. Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chỉ thông cảm cho khán giả vì họ mong muốn Phi Nhung còn sống.

Đồng tình với ý kiến của Ngọc Hân, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng được dịp lên tiếng đính chính về loạt tin đồn anh vô tình bị vướng vào, đồng thời trải lòng với khán giả về câu chuyện liên quan đến Phi Nhung. Mạnh Quỳnh chia sẻ:

Tôi và Phi Nhung rất thân với nhau nên sau khi Phi Nhung ra đi, mọi người đều dồn sự chú ý vào tôi. Thành ra có nhiều tin bịa đặt khiến tôi rất đau đầu. Tôi sống vì gia đình nên có nhiều thông tin ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Họ nói tôi dọn nhà về ở kế Wendy, Mạnh Quỳnh suy sụp, đột quỵ, vợ Mạnh Quỳnh này nọ…

Những tin này rất phi lý, khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi đi tới đâu khán giả cũng hỏi tôi về những thông tin đó, khiến tôi rất buồn. Tất nhiên, tôi nên cảm ơn khán giả vì họ còn thương, còn chú ý đến mình thì mới hỏi mình những điều đó. Nhưng không phải vì thế mà tôi vui trước những đồn thổi như vậy.

Mạnh Quỳnh vướng tin đồn suy sụp, đột quỵ, dọn nhà qua kế nhà Wendy sau khi Phi Nhung ra đi - Ảnh: Internet

Tôi muốn nhắn nhủ khán giả yêu mến tôi và Phi Nhung rằng, chúng ta nên nguyện cầu cho Phi Nhung sớm siêu thoát, đó là điều tốt nhất. Đừng nên tin vào những thông tin, đồn thổi nọ kia. Bản thân tôi chưa lên tiếng, trung tâm Thúy Nga chưa nói gì thì mọi người đừng tin, không hề có những chuyện như vậy. Mọi người nghe để đó thôi.

Nhân tiện đây, tôi cũng đính chính luôn về tin đồn tôi sẽ song ca với con gái Phi Nhung là Wendy. Tôi biết nhiều khán giả đang vui mừng, háo hức mong chờ tôi hát với Wendy nhưng làm gì có chuyện đó. Kể cả thông tin tôi đến nhà dạy hát cho Wendy cũng không hề có thật.

Tôi nói thật, từ hôm tang lễ Phi Nhung diễn ra tới giờ, tôi và Wendy thậm chí còn chưa liên lạc với nhau chứ đừng nói là gặp nhau. Tôi muốn để Wendy có sự an lành, tĩnh tâm, một cuộc sống riêng, không liên quan đến những ồn ào showbiz. Vậy thì không thể có chuyện tôi bay tới tập nhạc cùng Wendy như đồn thổi".