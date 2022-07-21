Màn phát 'cẩu lương' đầy ngọt ngào của vợ chồng Tuấn Hưng, khiến netizen 'lụi tim'

Hậu trường 21/07/2022 09:54

Mặc dù khá bận rộn với công việc nhưng ca sĩ Tuấn Hưng vẫn dành thời gian bên gia đình, đặc biệt là với người vợ thân yêu của mình. Mới đây nhất, anh đăng tải khoảnh khắc hai vợ chồng "call video" với nhau khiến Netizen phải ghen tỵ, ưu ái gọi là cặp đôi vàng trong làng Vbiz.

Mới đây, Tuấn Hưng đăng tải khoảnh khắc hai vợ chồng "call video" với nhau trên trang cả nhân. Nam ca sĩ và bà xã không ngại dành cho nhau những lời thân mật khiến khán giả không khỏi ghen tỵ. Anh nhắn gửi bà xã: "Xa nhau mấy hôm rồi đấy. Đằng ấy thấm chưa? Lâu lắm rồi chưa rời nhau lâu thế này".

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 Tuấn Hưng đăng tải khoảnh khắc hai vợ chồng "call video" với nhau  - Ảnh minh họa: Chụp màn hình

Không những thế, ngay dưới bài viết, Tuấn Hưng ngọt ngào hỏi vợ dưới phần bình luận: "Đi làm cùng chồng mới hiểu được chồng có vất vả hay không". Đáp lại câu hỏi của chồng, Hương Baby để lại lời động viên: "Quá là vất vả luôn. Thương lắm và cũng nhớ lắm". Nam ca sĩ hài hước trêu vợ: "Cứ phải thế mới hiểu. Chứ loanh quanh bên nhau suốt lại coi người ta bình thường đi". Chính những sự ngọt ngào trên mà Tuấn Hưng và Hương Baby được khán giả ưu ái gọi là cặp đôi vàng trong làng Vbiz. 

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Tuấn Hưng là một cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt Nam thời kỳ 8x,9x.  Anh có tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và là một trong những ca sĩ nhạc trẻ đầu đời của Việt Nam. Tuấn Hưng ra mắt công chúng với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu - một nhóm nhạc nổi tiếng Hà Nội vào những năm cuối thế kỉ 20. Sau đó, anh đóng vai trò ca sĩ solo với các ca khúc đầu tay như Cầu vồng khuyết, Tình là gì, Dĩ vãng cuộc tình, Gửi ngàn lời yêu, Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời,... và trở thành các bản hot hit và luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc Việt.

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của Tuấn Hưng hoàn toàn thay đổi. Từ một người đàn ông của những cuộc chơi, anh dần thu mình, trở thành một người đàn ông của gia đình. Bà xã Tuấn Hưng cũng nổi tiếng là người phụ nữ được chồng yêu chiều hết mực. 

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Tuấn Hưng và Hương Baby được khán giả ưu ái gọi là cặp đôi vàng trong làng Vbiz - Ảnh minh họa: Trang cá nhân nhân vật

Hương Baby từng tiết lộ, Tuấn Hưng là người luôn ở bên và ủng hộ mọi công việc của cô. Với Tuấn Hưng, con cái và gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Ở nhà, Tuấn Hưng thường xuyên vào bếp hỗ trợ bà nội nấu nướng khi vợ dạy con học. Hiện tại, cặp đôi đã có 3 nhóc tì xinh xắn, đáng yêu.

Đang đi chơi du lịch bên người thân, Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng lý do không sinh thêm con khiến ai nấy cũng đều tán thành

Đang đi chơi du lịch bên người thân, Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng lý do không sinh thêm con khiến ai nấy cũng đều tán thành

Nam ca sĩ Tuấn Hưng cùng gia đình đang có những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau trên đất Mỹ.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Tuấn Hưng Và Vợ Ca Sĩ Tuấn Hưng

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