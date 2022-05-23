Nhân dịp sinh nhật bà xã, Tuấn Hưng khiến dân tình phát hờn: 'Cứ viết tiếp những ký ức đẹp, phần còn lại để bố lo'

Trải qua gần 10 năm bên nhau, nam ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu.

Mới đây trên trang cá nhân, Tuấn Hưng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà xã Thu Hương. Đồng thời, nam ca sĩ khéo léo tiết lộ đời sống hôn nhân hiện tại khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ.

Cụ thể, anh chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Son Hào Sâm. Chúc mình luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ và thành công trong sự nghiệp. Những năm trước cứ vắt óc nghĩ những lời văn cho thật hay để tặng mình cho nên bây giờ bí quá chả biết viết gì đây này. Có lẽ đến cái tuổi làm nhiều hơn nói nên bố đã biến tất cả lời chúc thành những hành động hàng ngày để mọi thứ trở nên thực tế hơn. Và bố biết mẹ đang hạnh phúc và hài lòng về bố".

Tuấn Hưng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà xã Thu Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Tuấn Hưng bày tỏ tình cảm: "Thêm tuổi mới nhiều năng lượng tích cực và luôn cười xinh nhé. Cứ viết tiếp những ký ức đẹp trong sự nghiệp và cuộc sống, phần còn lại cứ để bố lo. Yêu mẹ nhiều, nhiều hơn những gì bố đang nói".

Sau khi bài viết được chia sẻ, ở dưới phần bình luận, cư dân mạng và bạn bè thân thiết của cặp đôi đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Thu Hương. Một số người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cuộc sống hôn nhân của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ thấy hài lòng với quyết định lui về đồng hành cùng các con - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm bên nhau, Thu Hương và Tuấn Hưng thay đổi rất nhiều. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, người đẹp kém chồng 12 tuổi còn là một doanh nhân thành đạt. Bà xã của Tuấn Hưng hiện là CEO trong lĩnh vực làm đẹp và ẩm thực. Ngoài salon đắt khách tại Hà Nội, cửa hàng đồ hiệu xách tay và quán bar, cô có hai trung tâm chăm sóc sắc đẹp và đều rất đông khách.

Ngoài ra, nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng nổi tiếng với mức cát-xê cao, lên đến hàng trăm triệu đồng cho một buổi biểu diễn nhưng sau khi kết hôn, anh giảm bớt các hoạt động giải trí, dành thời gian chăm sóc các con và chuyển hướng kinh doanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-dip-sinh-nhat-ba-xa-tuan-hung-khien-dan-tinh-phat-hon-cu-viet-tiep-nhung-ky-uc-dep-phan-con-lai-de-bo-lo-470669.html