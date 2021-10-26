Mãn nhãn tiệc sinh nhật hoành tráng của ái nữ nhà Đông Nhi: Bố mẹ nhường spotlight cho con, món đồ được chọn trong mâm bốc thôi nôi lại càng gây chú ý mạnh

Tối ngày 26/10, Đông Nhi bất ngờ tung loạt ảnh đáng yêu vô đối của con gái cưng Winnie trong tiệc sinh nhật. CĐM được một phen trầm trồ vì không gian được đầu tư đến từng tiểu tiết.
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Sau khi "xả kho" loạt ảnh của con gái cưng mừng thôi nôi hôm 25/10, thì đến chiều tối 26/10, Đông Nhi tiếp tục cho ái nữ lên sóng bằng "gia tài" ảnh đáng yêu vô đối trong bữa tiệc sinh nhật.
Nhân dịp đặc biệt này, vợ chồng nữ ca sĩ tổ chức bữa tiệc hoành tráng tại gia. Cặp đôi tận dụng tối đa khoảng sân trước biệt thự để trang trí tiệc, với gam màu trắng chủ đạo, điểm thêm sắc vàng vừa ngộ nghĩnh nhưng vẫn không kém phần "chanh sả".
Bé Winnie - Chủ nhân của bữa tiệc được bố mẹ chăm chút chỉn chu với yếm hoa, mái tóc ngắn cũng được buộc nơ gọn gàng. Tuy nhiên gây chú ý nhất vẫn là biểu cảm đáng yêu muốn rụng tim của nhóc tỳ nhà giọng ca Bad Boy.
Bữa tiệc ngoài trời của bé Winnie ngập tràn bóng bay sắc trắng, chính vì vậy mà cả nhà cũng diện trang phục màu trắng để "xuyệt tông" với khung cảnh cổ tích này.
Không chỉ đầu tư, chăm chút không gian mà bàn tiệc của nhóc tỳ cũng được bày biện vô cùng bắt mắt. Vẫn tone trắng là chủ đạo, cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí Việt khéo léo điểm vô thêm sắc vàng khiến cho tổng thể không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế.
Bé Winnie tên thật là Ông Yên Nhi, là trái ngọt hôn nhân đầu tiên của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Sự xuất hiện của Winnie khiến cuộc sống của cặp đôi showbiz càng thêm phần trọn vẹn, viên mãn. Hiện con cưng của cặp đôi đang là một trong những nhóc tỳ hot nhất nhì Showbiz Việt, thậm chí còn chiếm luôn spotlight của bố mẹ.
Ảnh: FBNV