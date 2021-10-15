Động thái đáng chú ý của Đông Nhi sau khi bị 'điểm mặt gọi tên' vào lùm xùm tiền từ thiện, ngầm khẳng định một điều 'chắc nịch'

Sau khi "réo tên" cặp vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm vào lùm xùm từ thiện, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục "điểm danh" tên nữ ca sĩ Đông Nhi trên sóng livestream. Theo đó, nữ CEO Đại Nam cho rằng bà xã Ông Cao Thắng từng kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung vào cuối năm 2020. Song, đến nay, số tiền từ thiện đó vẫn chưa thấy sao kê một cách minh bạch và rõ ràng.

Về phía Đông Nhi, quản lý nữ ca sĩ chia sẻ lại hàng loạt bài đăng trên fanpage Đông Nhi trước đó đã lâu, cho thấy việc làm từ thiện đã minh bạch. Việc phản hồi chính thức này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả ủng hộ cách làm việc của phía nữ ca sĩ giữa ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện.