Động thái đáng chú ý của Đông Nhi sau khi bị 'điểm mặt gọi tên' vào lùm xùm tiền từ thiện, ngầm khẳng định một điều 'chắc nịch'

Hậu trường 15/10/2021 10:19

Sau khi bị "gọi tên" liên quan đến hoạt động kêu gọi ủng hộ miền Trung, phía ca sĩ Đông Nhi đã có phản hồi chính thức. Tiếp đó, nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của "tổ ấm nhỏ" của mình ngầm khẳng định là bản thân sao kê minh bạch.

Sau khi "réo tên" cặp vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm vào lùm xùm từ thiện, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục "điểm danh" tên nữ ca sĩ Đông Nhi trên sóng livestream. Theo đó, nữ CEO Đại Nam cho rằng bà xã Ông Cao Thắng từng kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung vào cuối năm 2020. Song, đến nay, số tiền từ thiện đó vẫn chưa thấy sao kê một cách minh bạch và rõ ràng.

Về phía Đông Nhi, quản lý nữ ca sĩ chia sẻ lại hàng loạt bài đăng trên fanpage Đông Nhi trước đó đã lâu, cho thấy việc làm từ thiện đã minh bạch. Việc phản hồi chính thức này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả ủng hộ cách làm việc của phía nữ ca sĩ giữa ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện. 

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Vì con gái còn nhỏ nên Đông Nhi đã nhờ người đại diện đến trao trực tiếp cho bà con miền Trung - Ảnh: FBNV

Được biết, trong bài viết được Đông Nhi đăng tải vào tháng 11/2020, cô cho biết tổng số tiền kêu gọi được là hơn 517 triệu đồng. Tuy nhiên, vì con gái còn nhỏ và điều kiện sức khỏe chưa cho phép, nữ ca sĩ đã nhờ người đại diện của mình trực tiếp đi trao tặng cho bà con miền Trung vào ngày 23 và 24/11, với số tiền 364.500.000 đồng. Đến tháng 5/2021, Đông Nhi đăng tải bài viết thông báo đã trao số tiền gần 153 triệu đồng cho chương trình Nhà chống lũ. 

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Đại diện Đông Nhi lên tiếng ngay khi bị vướng vào lùm xùm từ thiện - Ảnh: chụp màn hình

Về phía bản thân Đông Nhi, giọng ca Khóc đã có động thái đầu tiên trên Instagram của mình trước những ồn ào bủa vây. Cụ thể, nữ ca sĩ vui vẻ khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Ông Cao Thắng. Anh còn tự tay đeo vòng cổ cho bà xã, đó là món quà mừng sinh nhật tuổi 33 của Đông Nhi. Ông Cao Thắng còn thể hiện tình cảm bằng cách thơm má mẹ bỉm.

nu ca si dong nhi 2Động thái đáng chú ý của Đông Nhi sau khi bị 'điểm mặt gọi tên' vào lùm xùm tiền từ thiện, ngầm khẳng định một điều 'chắc nịch' - Ảnh 5
Nữ ca sĩ vẫn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã - Ảnh: chụp màn hình

Dù bị "điểm mặt gọi tên" về việc kêu gọi từ thiện ủng hộ bà con miền Trung, nhưng động thái "nhỏ" này của Đông Nhi đã khiến CĐM "vỡ òa" vì cô vẫn vẫn đang thoải mái tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã, bỏ ngoài tai lời "cáo buộc" của CEO đình đám.

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