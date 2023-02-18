Mạc Văn Khoa đi tân trang nhan sắc và nhận cái kết không ngờ: Môi không khép lại được, con gái nhìn thấy là khóc

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa đã đăng tải đoạn clip cùng hình ảnh anh được bà xã hộ tống đi tân trang nhan sắc được dân tình chú ý. Theo đó, nam diễn viên đã đi xăm môi cho "bớt thâm và sang".

"Báo cáo với các bác, em vừa mới đi xăm môi nhưng nó sưng nhiều quá, không dám ra đường luôn. Em phải chờ đến khi trời tối mới về...

Thực sự mình không bao giờ nghĩ là sẽ đi xăm môi hay làm gì đâu nhưng sắp tới mình chuẩn bị cho bộ phim, đây là bộ phim đầu tiên mà mình đóng chính, đặc biệt trong phim có những giai đoạn mình phải trở nên đẹp, phải nhìn sang trọng thế nên mới quyết định đi xăm môi để nhìn cho bớt thâm và sang hơn. Mà nó sưng quá, nó cứ tè hè, trườn ra ngoài, giờ không dám vào gần con, nó cứ nhìn thấy là nó khóc".

Trong phim, có những giai đoạn em phải ăn mặc đẹp, sang trọng để làm tổng giám đốc này kia, vậy nên em mới quyết định xăm cái môi này để nhìn bớt thâm, cho nó sang hơn nữa. Nhưng nó sưng quá các bác à. Chẳng biết mọi người thế nào mà sao môi em lại sưng lên thế này, cảm giác không khép miệng lại được luôn", Mạc Văn Khoa lầy lội.

Nhìn thành quả của nam diễn viên, nhiều khán giả không khỏi bật cười và trêu đây giống như bờ môi độc quyền của Lê Dương Bảo Lâm. Bên cạnh đó, một số khác cũng bày tỏ sự mến thương nam diễn viên vì xăm môi để chuẩn bị cho vai diễn của mình.

Nhìn môi Mạc Văn Khoa khán giả liên tưởng đến Lê Dương Bảo Lâm.

Hoạt động showbiz được nhiều năm, bên cạnh tính cách lầy lội thì ngoại hình "xấu lạ" của Mạc Văn Khoa cũng là điểm khiến anh để lại ấn tượng khó phai. So với thời điểm trước khi vào showbiz, cuộc sống của nam danh hài gốc Hải Dương đã có sự thay đổi rõ rệt.

Mạc Văn Khoa ngày càng 'lột xác' về ngoại hình cũng như chăm chút hình ảnh, thay đổi từ những bộ cánh bình dân đến sang trọng.

Hiện tại, có thể thấy, cuộc sống của Mạc Văn Khoa và bà xã đang khá viên mãn khi hạnh phúc hôn nhân và thành công trong sự nghiệp. Kể từ ngày có con gái đầu lòng, cặp đôi cũng gặp nhiều may mắn hơn về sự nghiệp. Những hình ảnh đáng yêu của nhóc tì thường xuyên được đăng tải, thu hút sự chú ý.