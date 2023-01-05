Bà xã Mạc Văn Khoa từng bị mẹ chồng cấm cản vì chuyện tuổi tác, nay cưng chiều con dâu hết mực, cho con trai ra rìa

Hậu trường 05/01/2023 19:38

Từng cấm cản vì chuyện tuổi tác nhưng đến thời điểm hiện tại, mẹ của Mạc Văn Khoa đã thay đổi cách nhìn nhận và thương con dâu hết mực.

Thảo Vy là người luôn sát cánh cùng Mạc Văn Khoa, vượt qua nhiều khó khăn trong suốt thời gian nam diễn viên mới chập chững vào nghề. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ khi có cái kết viên mãn cùng với cô con gái đầu lòng. Bên cạnh đó, mối quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu của gia đình Mạc Văn Khoa cũng là đề tài được nhiều người chú ý. Từng hục hặc vì cho là không hợp tuổi với con trai, nhưng đến thời điểm hiện tại, bà đã thay đổi cách nhìn nhận, thương con dâu, quý cháu, xem như của báu.

Bà xã Mạc Văn Khoa từng bị mẹ chồng cấm cản vì chuyện tuổi tác, nay cưng chiều con dâu hết mực, cho con trai ra rìa - Ảnh 1
Vợ chồng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy - Ảnh: Internet

Chia sẻ về lý do từng không được mẹ chồng chấp nhận, bà xã Mạc Văn Khoa đã nói trong một chương trình: "Trước đó lúc chưa mang thai, mẹ chồng không thích tôi lắm vì lớn tuổi hơn Khoa, mẹ nói tuổi hai đứa không hợp. Dù đã quen 2 năm nhưng khi biết mẹ ngăn cấm, không cho quen. Lúc đó tôi buồn lắm, hai mẹ con giận nhau không nói chuyện. Nhưng tôi không nghĩ đến lúc đi sinh mẹ lại chăm mình từng li từng tí như vậy. Thật sự con cảm ơn mẹ rất nhiều, bây giờ mẹ giống như mẹ ruột chứ không phải mẹ chồng nữa".

Bà xã Mạc Văn Khoa từng bị mẹ chồng cấm cản vì chuyện tuổi tác, nay cưng chiều con dâu hết mực, cho con trai ra rìa - Ảnh 2
Mẹ của Mạc Văn Khoa từng không chấp nhận Thảo Vy nhưng hiện tại yêu thương con dâu, chăm sóc chu đáo - Ảnh: Internet

Bản thân Mạc Văn Khoa cũng từng thừa nhận cả hai gặp áp lực từ phía gia đình “Hai đứa mất nửa năm vất vả. Tôi vừa đi làm, một bên là vợ, một bên là mẹ. Một ngày tôi gọi mẹ vào để nói chuyện, chỉ 30 phút thôi là câu chuyện được giải quyết. Từ sau ngày hôm ấy đến bây giờ, mẹ thương vợ tôi hơn cả tôi nữa" - anh bộc bạch.

Bà xã Mạc Văn Khoa từng bị mẹ chồng cấm cản vì chuyện tuổi tác, nay cưng chiều con dâu hết mực, cho con trai ra rìa - Ảnh 3

Bà xã Mạc Văn Khoa từng bị mẹ chồng cấm cản vì chuyện tuổi tác, nay cưng chiều con dâu hết mực, cho con trai ra rìa - Ảnh 4
Khoảnh khắc Mạc Văn Khoa bị mẹ cho ra rìa trong hôn lễ - Ảnh: Internet

Được biết, vào ngày cưới của Mạc Văn Khoa cùng bà xã Thảo Vy ở quê nhà Hải Dương, mẹ ruột Mạc Văn Khoa còn có khoảnh khắc chụp ảnh chung cùng con dâu, đẩy con trai "ra rìa". Thậm chí bà còn dành tặng cho con dâu món quà đặc biệt là một chiếc nón lá - thể hiện ý niệm nhìn nhận Thảo Vy như người con gái nền nã, thục đức, vợ hiền, dâu thảo.

Bà xã Mạc Văn Khoa từng bị mẹ chồng cấm cản vì chuyện tuổi tác, nay cưng chiều con dâu hết mực, cho con trai ra rìa - Ảnh 5
Thảo Vy luôn biết ơn mẹ chồng luôn chăm sóc cho cô và con gái từ A đến Z - Ảnh: Internet

Vì thế, khi hiện tại Thảo Vy tiết lộ cô được mẹ chồng chăm sóc kỹ lưỡng sau sinh, Thảo Vy từng viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn bà nội đã túc trực chăm sóc hai mẹ con từ khi ở viện đến bây giờ. Bà nội chăm từ A đến Z luôn. Mẹ Minnie chỉ việc ăn ngày ba bữa chính, hai bữa phụ, ngủ rồi vắt sữa cho Minnie thôi. Bà hông cho làm gì luôn, thiệt tình là mẹ mà chưa thay tã cho con lần nào. Đêm thì bà thức canh cho Minnie uống sữa, mẹ mà ra dòm dòm là bà đuổi vô ngủ liền. Chuyến này chắc bà sụt vài ký với hai mẹ con quá".

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