Bà xã Mạc Văn Khoa từng bị mẹ chồng cấm cản vì chuyện tuổi tác, nay cưng chiều con dâu hết mực, cho con trai ra rìa

Thảo Vy là người luôn sát cánh cùng Mạc Văn Khoa, vượt qua nhiều khó khăn trong suốt thời gian nam diễn viên mới chập chững vào nghề. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ khi có cái kết viên mãn cùng với cô con gái đầu lòng. Bên cạnh đó, mối quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu của gia đình Mạc Văn Khoa cũng là đề tài được nhiều người chú ý. Từng hục hặc vì cho là không hợp tuổi với con trai, nhưng đến thời điểm hiện tại, bà đã thay đổi cách nhìn nhận, thương con dâu, quý cháu, xem như của báu.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy - Ảnh: Internet

Chia sẻ về lý do từng không được mẹ chồng chấp nhận, bà xã Mạc Văn Khoa đã nói trong một chương trình: "Trước đó lúc chưa mang thai, mẹ chồng không thích tôi lắm vì lớn tuổi hơn Khoa, mẹ nói tuổi hai đứa không hợp. Dù đã quen 2 năm nhưng khi biết mẹ ngăn cấm, không cho quen. Lúc đó tôi buồn lắm, hai mẹ con giận nhau không nói chuyện. Nhưng tôi không nghĩ đến lúc đi sinh mẹ lại chăm mình từng li từng tí như vậy. Thật sự con cảm ơn mẹ rất nhiều, bây giờ mẹ giống như mẹ ruột chứ không phải mẹ chồng nữa".