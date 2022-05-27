Chiến Thắng 'tiết lộ' sự thật đằng sau đoạn clip viral mạng xã hội 'Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa'

Hậu trường 27/05/2022 06:55

Trong đám cưới Mạc Văn Khoa, Chiến Thắng bất ngờ trở thành trung tâm sự chú ý từ việc clip với tiêu đề cực sốc khiến nhiều người tò mò:  "Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa". Tuy nhiên, Chiến Thắng cũng tiết lộ sự thật đằng sau clip viral đó.

Trải qua hành trình dài với 7 năm yêu đương và gắn bó, Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe đã có được một hạnh phúc vô cùng viên mãn. Không chỉ vậy, tổ ấm của cặp đôi còn có với nhau cô con gái đầu lòng được hơn một tuổi. Vừa qua, cả 2 cũng đã tổ chức một đám cưới với sự góp mặt của dàn khách mời xịn xò, trong đó có Chiến Thắng - thần tượng của Mạc Văn Khoa.

Chiến Thắng 'tiết lộ' sự thật đằng sau đoạn clip viral mạng xã hội 'Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa' - Ảnh 1
Danh hài Chiến Thắng - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, Chiến Thắng bất ngờ trở thành trung tâm sự chú ý từ việc clip với tiêu đề cực sốc khiến nhiều người tò mò:  "Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa". Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh nghệ sĩ Chiến Thắng đang hào hứng chuẩn bị gửi lời chúc phúc tới đàn em Mạc Văn Khoa thì một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi phía dưới bất ngờ la to: "Về đi. Nói phét về đi".

Chiến Thắng 'tiết lộ' sự thật đằng sau đoạn clip viral mạng xã hội 'Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa' - Ảnh 2
Đoạn clip viral 'Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa' - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước câu nói khiếm nhã của vị khách, danh hài Vĩnh Phúc dù bất ngờ nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh và đáp lại một cách rất thâm thúy là mình tham dự lễ cưới Mạc Văn Khoa vì tình cảm, điều mình nói là nghệ thuật tấu hài chứ không phải nói phét. Đồng thời anh còn khẳng định  “Còn những người mà hay bảo 'nói phét' thì có khi những người đấy cũng nói phét, đúng không? Đúng không các bác. Em không nói phét đâu”.

Chiến Thắng 'tiết lộ' sự thật đằng sau đoạn clip viral mạng xã hội 'Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa' - Ảnh 3
Chiến Thắng đáp trả thật khéo khi bị nói là 'nói phét' trong đám cưới Mạc Văn Khoa - Ảnh: Internet

 

Chứng kiến màn đối đáp tài tình, khéo léo của Chiến Thắng trước người đàn ông lớn tuổi cả hội trường đồng loạt vỗ tay tán thưởng hành động của nam nghệ sĩ. Không những vậy, trên MXH, nhiều khán giả chê sự kém duyên của vị khách lớn tuổi, đồng thời dành lời khen ngợi cho cách hành xử của ngôi sao làng hài.

Chiến Thắng 'tiết lộ' sự thật đằng sau đoạn clip viral mạng xã hội 'Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa' - Ảnh 4
Nhiều khán giả khen ngợi cách hành xử của Chiến Thắng trước vụ việc trên - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ Chiến Thắng có những chia sẻ về vụ việc trên "Hôm đó tôi là khách mời tới dự đám cưới của Mạc Văn Khoa. Trước đó, Khoa chia sẻ với mọi người rằng tôi là người khiến em ấy có động lực để bước chân vào lĩnh vực hài. Cảm động với tình cảm mà Khoa dành cho tôi, tôi đã hát một bài tặng quan khách và cũng tấu hài một đoạn để góp vui cho không khí.

Nhưng khi tôi đang tấu hài dở thì một vị khách lớn tuổi bỗng dưng nói rất to, bảo tôi nói phét và đề nghị tôi rời sân khấu. Thú thực, mình đang tấu hài, đem niềm vui đến cho mọi người mà gặp tình huống này cũng rất hẫng.

Lúc đó Khoa bước lên sân khấu ngay, có lẽ em ấy lo lắng vì tình huống này. Nhưng tôi nhanh chóng 'nảy số', vì đây là đám cưới của cậu ấy, không thể để một chuyện nhỏ như vậy trở thành sự cố gây mất vui được.

Thế nên tôi đã đối đáp như trong đoạn clip đó để vừa nhắc khéo vị khách kia và cũng không gây khó xử cho Khoa cùng mọi người xung quanh. Cách xử lý của tôi đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người”.

Hiện tại, đoạn clip ‘Chiến Thắng khi bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa’ vẫn đang tiếp tục hot trên mạng xã hội.

 

Bị chê 'nói phét' và đuổi về trong đám cưới Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ Chiến Thắng có màn đáp trả cực 'sâu cay'

Bị chê 'nói phét' và đuổi về trong đám cưới Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ Chiến Thắng có màn đáp trả cực 'sâu cay'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghệ sĩ Chiến Thắng bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm tại lễ cưới của Mạc Văn Khoa đã nhận về sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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Từ khóa:   danh hài Chiến Thắng Mạc Văn Khoa vbiz

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