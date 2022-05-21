Phản ứng 'có một không hai' của Mạc Văn Khoa khi cùng vợ kí vào giấy kết hôn

Sau nhiều năm bên nhau, Mạc Văn Khoa đã chính thức về chung nhà với bà xã hotgirl Vy Pumpe.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mạc Văn Khoa đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh đi đăng ký kết hôn cùng bà xã Vy Pumpe. Ngay sau khi chia sẻ rộng rãi, đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng khiến ai nấy đều không nhịn được cười với biểu cảm của nam diễn viên.

Mạc Văn Khoa hồi hộp, không nói nên lời khi cùng vợ kí vào giấy kết hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Nam diễn viên gốc Hải Dương hài hước cho biết tim đập nhanh và không thể nói nên lời trước khoảnh khắc trọng đại này. Anh bộc bạch: "Từ khi sinh ra cho đến khi làm nghề mấy năm rồi, ký rất nhiều chữ ký, giấy tờ, thủ tục rồi nhưng mà hôm nay tim đập mạnh bồi hồi quá. Chưa bao giờ có cảm giác bồi hồi như thế này, cảm giác hạnh phúc khiến con tim tôi đập nhanh. Một cảm giác sung sướng và cũng là cảm giác hơi lo".

Để chắc chắn trước khi đặt bút kí, Mạc Văn Khoa hài hước quay sang hỏi bà xã: "Em có hài lòng khi lấy anh không, vợ em ngại không nói thành lời luôn. Tay tôi toát mồ hôi luôn. Tim cứ đập thình thịch. Vui sướng vì mình đã cưới vợ rồi, mong sẽ làm người chồng tốt chăm lo được cho vợ, con".

Cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại quê nhà Hải Dương vào ngày 18/5 vừa qua - Ảnh: FBNV

Trước đó, Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe đã chính thức về chung một nhà sau quãng thời gian bên nhau. Cặp đôi đã có một con gái đầu lòng trước khi chính thức tổ chức hôn lễ. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức ở quê nhà Hải Dương, quy tự sự góp mặt của đông đảo sao Việt cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ.

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