Mạc Văn Khoa gây xôn xao với lý do chỉ hưởng đúng 'một ngày trăng mật' sau đám cưới

Trên trang cá nhân mới đây, Mạc Văn Khoa gây chú ý với những chia sẻ về việc hưởng tuần trăng mật cùng bà xã Vy Pumpe.

Trước đó, Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe lựa chọn một nhà hàng vô cùng sang trọng, đẳng cấp 5 sao để tổ chức đám cưới của mình ở TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh người thân, bạn bè thì dàn khách mời của nam diễn viên toàn là những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Hậu kết hôn được một tuần, nam diễn viên đã có những chia sẻ về việc hưởng tuần trăng mật cùng bà xã Vy Pumpe. Anh đăng tải lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Có con rồi nên tụi em chỉ đi được Một Ngày Trăng Mật thôi là về chứ không đi được đủ Tuần Trăng Mật các bác à".

Những chia sẻ của Mạc Văn Khoa về việc hưởng tuần trăng mật cùng bà xã Vy Pumpe - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải, bài đăng này của ông bố trẻ thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình trước hoàn cảnh hiện tại của hai vợ chồng.

Bé Minnie hiện tại mới được khoảng 1 tuổi rưỡi nên không thể thiếu hình bóng của cha mẹ bên cạnh. Chính vì vậy, vợ chồng chàng diễn viên duyên dáng đã cố gắng sắp xếp hưởng đúng một ngày trăng mật để vội vã chạy về chăm sóc đứa con gái thân yêu.

'Tổ ấm nhỏ' của Mạc Văn Khoa luôn tràn đầy tiếng cười - Ảnh: FBNV

Vào thời điểm năm 2020, Mạc Văn Khoa và bạn gái công bố tin tức mang thai con đầu lòng sau 6 năm bên nhau. Gần đến ngày sinh, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn trước, sau đó đợi khi nào con chào đời sẽ tính đến chuyện tổ chức hôn lễ. Cuối năm 2020, Minnie ra đời sau bao khó khăn vất vả của người lớn. Hiện tại, "công chúa nhỏ" của Mạc Văn Khoa đã gần 2 tuổi nên dĩ nhiên cô bé có thể đi đứng lững thững mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-van-khoa-gay-xon-xao-voi-ly-do-chi-huong-dung-mot-ngay-trang-mat-sau-dam-cuoi-475699.html