Mặc một chiếc váy 3 ngày liền, Hà Hồ 'cấu xé' te tua để không ai phát hiện

Tuy chỉ mặc một chiếc váy suốt 3 show diễn liên tục nhưng Hà Hồ vẫn đẹp mê hoặc nhờ khéo léo biến tấu ra nhiều kiểu dáng khác nhau.

Cách đây ít phút, Hồ Ngọc Hà chia sẻ lên trang cá nhân hai bức ảnh đẹp long lanh khi mặc bộ đầm có thiết kế ôm sát thân người. Cô còn không ngần ngại tiết lộ rằng mình mặc chiếc váy này liên tục suốt 3 show diễn cuối tuần qua.

Chia sẻ mới nhất của Hà Hồ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

So sánh hai bức ảnh, cư dân mạng phát hiện ra điều thú vị ở chi tiết phần đuôi váy bị cắt ngắn. Theo đó, vì muốn xuất hiện mới lạ giữa các show diễn nên Hồ Ngọc Hà đã cầm kéo cắt xéo chân váy lên cao quá đùi. Có thể thấy, tuy cũng một bộ đầm nhưng nhờ sự khéo léo trong cách biến tấu, "Nữ hoàng giải trí" trông vẫn mới mẻ và quyến rũ 'chết người'.

"Miễn là mình thích... còn cắt cấu xé chỉ là những mỹ từ để phục vụ sở thích thôi. Có người thích khoe này khoe kia... còn mình khoe luôn váy này cuối tuần vừa rồi mình mặc 3 show liền (vẫn thơm nhé).

Vì mình thấy mặc cái váy này nó làm mình giống con gái chứ không bị giống 3D nữa... phải không những người đàn ông của em?", Hà Hồ viết.

Hà Hồ khoe đường cong 'nóng bỏng' với mẫu đầm đuôi dài - Ảnh: FBNV

Cũng chiếc đầm đó, nữ ca sĩ dùng một đường cắt chéo ngang đùi để tạo ra mẫu mới - Ảnh: FBNV

Hai điều Kim Lý luôn né tránh từ ngày yêu Hồ Ngọc Hà Kim Lý hạn chế gần gũi với đồng nghiệp nữ và không còn thích chụp ảnh khoe thân hình vạm vỡ như xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-mot-chiec-vay-3-ngay-lien-ha-ho-cau-xe-te-tua-de-khong-ai-phat-hien-275501.html