Mới đây, trên một trang fanpage chuyên bàn tán chuyện của giới nghệ sĩ bất ngờ chia sẻ hình ảnh Hari Won đi viếng đám tang của một người quen. Theo một số thông tin ban đầu, giọng ca Anh cứ đi đi đến chia buồn khi biết tin người thân của quản lý Trấn Thành vừa qua đời.

Hari Won diện trang phục màu trắng đen giản dị khi đến viếng đám tang - Ảnh: Internet

Trong một vài khoảnh khắc được chụp lén, bà xã Trấn Thành có biểu cảm gương mặt khá tươi tắn - Ảnh: Internet

Thậm chí ở góc chụp này, cô nàng dường như đang cười mỉm khiến một số dân mạng khó chịu - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh được đăng tải, Hari Won diện đồ đơn giản lịch sự, không hề trang điểm. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc được chụp lén, bà xã Trấn Thành trông khá tươi và còn mỉm cười. Một số người tỏ ra khó chịu trước biểu cảm của nữ ca sĩ xứ 'kim chi' vì cho rằng đây là hành động kém duyên, không tôn trọng người mất.