Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này

Hậu trường 27/11/2018 14:43

Chỉ với hành động nhỏ khi dự đám tang, bà xã Trấn Thành bị anti-fan soi mói, chỉ trích là thiếu ý tứ, kém duyên.

Mới đây, trên một trang fanpage chuyên bàn tán chuyện của giới nghệ sĩ bất ngờ chia sẻ hình ảnh Hari Won đi viếng đám tang của một người quen. Theo một số thông tin ban đầu, giọng ca Anh cứ đi đi đến chia buồn khi biết tin người thân của quản lý Trấn Thành vừa qua đời.

Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này - Ảnh 1
Hari Won diện trang phục màu trắng đen giản dị khi đến viếng đám tang - Ảnh: Internet
Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này - Ảnh 2
Trong một vài khoảnh khắc được chụp lén, bà xã Trấn Thành có biểu cảm gương mặt khá tươi tắn - Ảnh: Internet
Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này - Ảnh 3
Thậm chí ở góc chụp này, cô nàng dường như đang cười mỉm khiến một số dân mạng khó chịu - Ảnh: Internet 

Theo hình ảnh được đăng tải, Hari Won diện đồ đơn giản lịch sự, không hề trang điểm. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc được chụp lén, bà xã Trấn Thành trông khá tươi và còn mỉm cười. Một số người tỏ ra khó chịu trước biểu cảm của nữ ca sĩ xứ 'kim chi' vì cho rằng đây là hành động kém duyên, không tôn trọng người mất.

Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này - Ảnh 4

Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này - Ảnh 5
Một số dân mạng khó chịu trước hành động của bà xã Trấn Thành và đặt câu hỏi: 'Đám tang sao thấy tươi dữ vậy?' - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, rất đông người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Hari Won vì cho rằng đi đám tang không nhất thiết phải thể hiện gương mặt buồn rầu, tang thương. Và không thể phán xét hay chỉ trích nữ ca sĩ chỉ dựa vào một vài hình ảnh chụp lén.

Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này - Ảnh 6

Mặc giản dị, không trang điểm quá lố khi viếng đám tang, Hari Won vẫn bị chỉ trích vì điều cấm kị này - Ảnh 7
Mọi người lên tiếng bênh vực bà xã Trấn Thành, cho rằng một số dân mạng đã có cái nhìn quá khắt khe với cô - Ảnh: Facebook

Một dân mạng bênh vực Hari Won: "Chắc tại cô ấy không biết phong tục Việt Nam thôi. Các bác đừng nói chị ấy vậy. Ở Việt Nam hơn 10 năm cô ấy còn không nói được rõ nữa là".

"Đi đám tang người ta cười nói là chuyện bình thường, miễn là đừng đùa giỡn quá trớn, ngay cả con cháu trong nhà người mất cũng nên vui vẻ 1 chút để không khí bớt u ám, và người mất mới yên lòng ra đi, đúng là miệng đời cái gì cũng chỉ trích người ta được", một người khác bày tỏ.

Bị soi mói chuyện ăn nhiều phát tướng, Hari Won lên tiếng: 'Đừng ai chê Hari mập nữa, mình biết rồi...'

Bị soi mói chuyện ăn nhiều phát tướng, Hari Won lên tiếng: 'Đừng ai chê Hari mập nữa, mình biết rồi...'

Hari Won cho biết dù đam mê ăn uống nhưng bản thân sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, trân trọng cuộc sống.

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