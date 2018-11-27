Chỉ với hành động nhỏ khi dự đám tang, bà xã Trấn Thành bị anti-fan soi mói, chỉ trích là thiếu ý tứ, kém duyên.
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Mới đây, trên một trang fanpage chuyên bàn tán chuyện của giới nghệ sĩ bất ngờ chia sẻ hình ảnh Hari Won đi viếng đám tang của một người quen. Theo một số thông tin ban đầu, giọng ca Anh cứ đi đi đến chia buồn khi biết tin người thân của quản lý Trấn Thành vừa qua đời.
Theo hình ảnh được đăng tải, Hari Won diện đồ đơn giản lịch sự, không hề trang điểm. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc được chụp lén, bà xã Trấn Thành trông khá tươi và còn mỉm cười. Một số người tỏ ra khó chịu trước biểu cảm của nữ ca sĩ xứ 'kim chi' vì cho rằng đây là hành động kém duyên, không tôn trọng người mất.
Tuy nhiên, rất đông người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Hari Won vì cho rằng đi đám tang không nhất thiết phải thể hiện gương mặt buồn rầu, tang thương. Và không thể phán xét hay chỉ trích nữ ca sĩ chỉ dựa vào một vài hình ảnh chụp lén.
Một dân mạng bênh vực Hari Won: "Chắc tại cô ấy không biết phong tục Việt Nam thôi. Các bác đừng nói chị ấy vậy. Ở Việt Nam hơn 10 năm cô ấy còn không nói được rõ nữa là".
"Đi đám tang người ta cười nói là chuyện bình thường, miễn là đừng đùa giỡn quá trớn, ngay cả con cháu trong nhà người mất cũng nên vui vẻ 1 chút để không khí bớt u ám, và người mất mới yên lòng ra đi, đúng là miệng đời cái gì cũng chỉ trích người ta được", một người khác bày tỏ.