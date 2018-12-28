Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn

Hậu trường 28/12/2018 14:00

Trong khi chị cố giữ kín thông tin bầu bí thì em gái Nhã Phương lại rất thoải mái khi đăng ảnh bụng bầu lên mạng xã hội.

Đầu tháng 8 vừa qua, em gái Nhã Phương đã kết hôn cùng bạn trai là người trong showbiz. Tuy không nổi tiếng như chị của vợ nhưng Bình Thân (chồng Phương Anh) cũng hoạt động khá sôi nổi về các lĩnh vực như chụp hình, hát rap, đóng phim quảng cáo, làm mẫu thời trang...

Cũng trong đám cưới này, nữ chính Tuổi thanh xuân đã để lộ vòng 2 to bất thường làm dấy lên nghi vấn mang bầu. Cùng thời điểm trên, em gái Nhã Phương cũng được cho là đang mang thai hai hoặc ba tháng.

Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 1
Hình ảnh Nhã Phương xuất hiện trong đám cưới em gái cách đây 4 tháng - Ảnh: Internet
Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 2
Cũng từ đây, Nhã Phương dính nghi án mang bầu cùng Trường Giang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong khi Nhã Phương khá kín tiếng về chuyện bầu bí thì Phương Anh lại rất thoải mái về vấn đề này. Mới đây, cô hạnh phúc chia sẻ bức ảnh chụp bụng bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn. Em gái Nhã Phương diện trang phục gợi cảm khỏe vẻ đẹp tươi trẻ đầy sức sống.

Được biết, bức ảnh do chính tay ông xã của Phương Anh ghi lại. Ngay lập tức, cộng đồng mạng dành tặng những lời khen cho nhan sắc rạng rỡ của cô. Nhiều người khác không quên gửi lời chúc mừng đến cả hai chị em Nhã Phương và Phương Anh.

Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 3
Em gái Nhã Phương chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng khi mang thai sau 4 tháng kết hôn - Ảnh: Internet
Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 4
Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 5
Nhan sắc của Phương Anh cũng không hề thua kém bà chị nổi tiếng - Ảnh: Internet

Nhã Phương sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Bà xã Trường Giang là con thứ 3, trên cô còn có 1 anh trai và chị gái tên Bích Trâm. Em gái út của nữ diễn viên tên là Phương Anh, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn không hề thua kém bà chị nổi tiếng.

Tuy không làm việc trong lĩnh vực showbiz nhưng những hoạt động của cô cũng nhận được sự quan tâm khá lớn trên cộng đồng mạng. Phương Anh hiện đang mang thai nhưng vẫn sở hữu làn da căng bóng cùng vẻ ngoài rạng rỡ đáng ngưỡng mộ.

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