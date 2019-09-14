Mặc bikini bé tí tẹo có như không, Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến dân tình 'ngượng chín mặt'

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đỏ mặt tía tai" khi tung bộ ảnh diện bikini bé tí tẹo, khoe ba vòng hững hờ trước ống kính.
- Không diện nội y, Ngọc Trinh mặc áo sơ mi hờ hững khoe đôi gò bồng đảo 'thoắt ẩn thoắt hiện'
- Bị mỉa mai vì quá chăm diện bikini, Ngọc Trinh nay đã kín đáo hơn nhưng nhất quyết phải để lộ bộ phận này
Sau chuyến du lịch cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi liên tục tung ra những bộ ảnh từ sexy hết cỡ đến nude toàn tập.
Cách đây ít giờ, Vũ Khắc Tiệp gây "bão" mạng khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh mới nhất của Ngọc Trinh. Diện bikini hồng nhỏ xíu, "Nữ hoàng nội y" khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" vì quá nóng bỏng. Trang phục mảnh mai "như có như không" giúp "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp khoe trọn làn da trắng nõn nà cùng đường cong cơ thể chuẩn đến từng centimet. Cô nàng còn dùng tay che ngực hờ hững, tạo dáng bạo trước ống kính.
Tuy nhiên bên cạnh những lời khen "có cánh", chân dài Trà Vinh nhận về không ít bình luận chê bai. Những động tác ưỡn ẹo, vươn người hay dùng tay che ngực hờ hững của mỹ nhân sinh năm 1989 bị cho là phản cảm.
Ở tuổi 30, người mẫu Ngọc Trinh vẫn sở hữu thân hình sexy, bốc lửa khó ai bì kịp. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu cứ giữ phong độ nhan sắc, hình thể cùng gu thời trang táo bạo thế này thì khó ai có thể soán ngôi "Nữ hoàng nội y" của cô nàng.