Mặc bikini bé tí tẹo có như không, Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến dân tình 'ngượng chín mặt'

Hậu trường 14/09/2019 18:02

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đỏ mặt tía tai" khi tung bộ ảnh diện bikini bé tí tẹo, khoe ba vòng hững hờ trước ống kính.

Sau chuyến du lịch cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi liên tục tung ra những bộ ảnh từ sexy hết cỡ đến nude toàn tập.

Cách đây ít giờ, Vũ Khắc Tiệp gây "bão" mạng khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh mới nhất của Ngọc Trinh. Diện bikini hồng nhỏ xíu, "Nữ hoàng nội y" khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" vì quá nóng bỏng. Trang phục mảnh mai "như có như không" giúp "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp khoe trọn làn da trắng nõn nà cùng đường cong cơ thể chuẩn đến từng centimet. Cô nàng còn dùng tay che ngực hờ hững, tạo dáng bạo trước ống kính.

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Bộ bikini bé xíu dường như chỉ có tác dụng giúp Ngọc Trinh che đi những bộ phận nhạy cảm trước ống kính mà thôi - Ảnh: FB
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Cô khiến người nhìn 'đỏ mặt' với cách phô diễn hình thể quá bạo - Ảnh: FB

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Đam mê khoe ảnh 18+ đã không ít lần khiến cô gặp rắc rối. Dù vậy cô nàng vẫn chẳng mấy để tâm - Ảnh: FB
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Tư thế tạo dáng của cô nàng nhận về nhiều sự chỉ trích vì quá phản cảm - Ảnh: FB

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen "có cánh", chân dài Trà Vinh nhận về không ít bình luận chê bai. Những động tác ưỡn ẹo, vươn người hay dùng tay che ngực hờ hững của mỹ nhân sinh năm 1989 bị cho là phản cảm.

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Trước đó, cô nàng từng gây 'bão' mạng khi tung ảnh không mảnh vải che thân trước biển - Ảnh: FB

Ở tuổi 30, người mẫu Ngọc Trinh vẫn sở hữu thân hình sexy, bốc lửa khó ai bì kịp. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu cứ giữ phong độ nhan sắc, hình thể cùng gu thời trang táo bạo thế này thì khó ai có thể soán ngôi "Nữ hoàng nội y" của cô nàng.

Bắt chước đàn chị, bản sao của Ngọc Trinh đăng ảnh khỏa thân trong bồn tắm nóng bỏng không kém

Bắt chước đàn chị, bản sao của Ngọc Trinh đăng ảnh khỏa thân trong bồn tắm nóng bỏng không kém

Cùng tên và cùng có gương mặt hao hao giống "Nữ hoàng nội y", nữ diễn viên Lê Ngọc Trinh lựa chọn đi theo phong cách gợi cảm táo bạo như đàn chị.

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Từ khóa:   Nữ hoàng nội y Vũ Khắc Tiệp người mẫu Ngọc Trinh

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