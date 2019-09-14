Mặc bikini bé tí tẹo có như không, Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến dân tình 'ngượng chín mặt'

Sau chuyến du lịch cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi liên tục tung ra những bộ ảnh từ sexy hết cỡ đến nude toàn tập.

Cách đây ít giờ, Vũ Khắc Tiệp gây "bão" mạng khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh mới nhất của Ngọc Trinh. Diện bikini hồng nhỏ xíu, "Nữ hoàng nội y" khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" vì quá nóng bỏng. Trang phục mảnh mai "như có như không" giúp "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp khoe trọn làn da trắng nõn nà cùng đường cong cơ thể chuẩn đến từng centimet. Cô nàng còn dùng tay che ngực hờ hững, tạo dáng bạo trước ống kính.