Không diện nội y, Ngọc Trinh mặc áo sơ mi hờ hững khoe đôi gò bồng đảo 'thoắt ẩn thoắt hiện'

Trên trang cá nhân, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa đăng tải loạt ảnh street style cực bắt mắt với người hâm mộ.
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Chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng với gu thời trang biến hóa đa dạng, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh tiếp tục chiêu đãi khán giả với loạt ảnh street style mới nhất trên trang cá nhân.
Diện quần bike short (quần đạp xe) đang là xu hướng thời trang khiến các fashionista điên đảo mùa hè 2019, Ngọc Trinh kết hợp với áo sơ mi trắng đầy cá tính. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất chính là việc người đẹp chỉ cột hờ chiếc áo sơ mi, để lộ đôi gò bồng đảo lấp ló thách thức mọi ánh nhìn.
Dưới bài đăng của người đẹp, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen sắc vóc và phong cách thời trang của cô: “Biết bao giờ đẹp và chanh sả, mãi có gu như chị đây chị ơi”, “Chị đẹp cũng đẹp vừa vừa thôi chị. Đẹp quá ai chịu nổi chị”, “Vừa kín vừa hở thì quá xuất sắc”, “Ghiền cái style của chị Trinh quá đi”…
Trước đó vài ngày, người mẫu Ngọc Trinh cũng từng gây chú ý khi diện áo croptop cá tính khoe vòng eo 56cm tại sân bay. Nhiều người cho rằng thay vì diện những bộ trang phục hở bạo gây tranh cãi, “nữ hoàng nội y” với gu thời trang gợi cảm vừa đủ sẽ giúp cô vừa phô diễn được lợi thế hình thể, vừa chiếm được thiện cảm của công chúng.