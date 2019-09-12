Không diện nội y, Ngọc Trinh mặc áo sơ mi hờ hững khoe đôi gò bồng đảo 'thoắt ẩn thoắt hiện'

Chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng với gu thời trang biến hóa đa dạng, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh tiếp tục chiêu đãi khán giả với loạt ảnh street style mới nhất trên trang cá nhân.

Bài đăng của Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Người đẹp luôn bắt kịp các xu hướng thời trang - Ảnh: FB

Khoảnh khắc xinh đẹp xuất thần của nữ người mẫu - Ảnh: FB

Diện quần bike short (quần đạp xe) đang là xu hướng thời trang khiến các fashionista điên đảo mùa hè 2019, Ngọc Trinh kết hợp với áo sơ mi trắng đầy cá tính. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất chính là việc người đẹp chỉ cột hờ chiếc áo sơ mi, để lộ đôi gò bồng đảo lấp ló thách thức mọi ánh nhìn.