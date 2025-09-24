Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật

Hậu trường 24/09/2025 11:48

8 tháng trước, ca sĩ Hồng Nhung thông báo mắc bệnh ung thư vú. Trên giường bệnh, giọng ca 7x giữ tinh thần lạc quan, bày tỏ mong muốn được đóng góp vào công cuộc chống chọi ung thư. Dù bị bệnh, ca sĩ Hồng Nhung vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, phát hành sản phẩm mới trong thời gian qua.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ thông tin mới trải qua ca phẫu thuật nhỏ để điều trị chứng tay cò súng. Chứng bệnh này khiến ca sĩ Hồng Nhung gặp khó khăn trong việc sử dụng ngón tay, bị đau nhức và kém linh hoạt.

"Đây là một trải nghiệm không dễ dàng nhưng Hồng Nhung xem đó như 1 dấu mốc tiếp theo mà mình cần vượt qua để học cách lắng nghe cơ thể, trân trọng từng cử động giản dị nhất của đôi tay - nơi chứa đựng cả công việc, niềm vui và tình yêu âm nhạc của mình", cô viết.

 

Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật - Ảnh 1
Nữ ca sĩ bị đau nhức, ngón tay kém linh hoạt vì chứng bệnh này

Trong bài đăng, ca sĩ Hồng Nhung cho biết sức khỏe có tiến triển tốt, bàn tay có thể cử động nhẹ nhàng. Cô đưa ra quan điểm cho rằng tinh thần tích cực chính là liều thuốc mạnh mẽ nhất. Giọng ca 7x chia sẻ: "Vết thương hồi phục nhanh, bàn tay đã có thể cử động nhẹ nhàng trở lại. Điều quý giá nhất chính là tình cảm, sự động viên của gia đình, bạn bè và đặc biệt là khán giả thân thương - những người đã luôn đồng hành, lo lắng và gửi lời chúc phúc cho Hồng Nhung trong suốt thời gian vừa qua.

Hồng Nhung tin rằng tinh thần tích cực chính là liều thuốc mạnh mẽ nhất. Đôi khi trong cuộc sống, ai cũng có thể trải qua những giai đoạn khó khăn, những thử thách bất ngờ. Quan trọng là chúng ta giữ 1 tâm thế bình tĩnh, tin vào sự hồi phục, cùng với tinh thần lạc quan nhất.

Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật - Ảnh 2
Đối diện với biến cố sức khỏe, giọng ca 7x vẫn giữ tinh thần lạc quan

 

Tháng 3/2025, nhân dịp sinh nhật tuổi 55, ca sĩ Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ rằng mình đã lập di chúc. Dù không tiết lộ chi tiết nội dung, nữ ca sĩ chỉ bày tỏ mong muốn sau khi nhắm mắt xuôi tay, một phần tro cốt của mình sẽ được thả xuống dòng sông Hồng.

Hồng Nhung cho biết: "Viết di chúc đối với tôi là một việc làm thiết thực và văn minh, mà bản thân tôi đã bắt đầu làm từ sau khi có con nhỏ.

Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật

