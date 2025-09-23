Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc

Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đi cùng một người khác, đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV 'Anh em trước sau như một' của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng một người tên Đại An đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Ưng Hoàng Phúc đến trụ sở bằng ô tô màu trắng, còn người tên Đại An mặc đồ đen, đi trên một xe khác.

Việc cả hai xuất hiện tại cơ quan công an được cho là nhằm phục vụ quá trình xác minh, làm rõ nội dung MV ra mắt hôm 18/9 đang gây nhiều tranh cãi.

Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc - Ảnh 1
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến trụ sở Công an TPHCM làm việc 

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Cả 5 người cùng góp mặt trong MV “Anh em trước sau như một” là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên ra mắt vào tối 21/9.

Sản phẩm này sau khi ra mắt được các thành viên trong nhóm cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Tuy nhiên, MV vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi bị khán giả phát hiện có chi tiết gắn logo liên quan đến website cá độ. Ít giờ sau, bản MV này không còn dấu vết logo trên, dấy lên nghi vấn sản phẩm đã bị xóa rồi đăng tải lại phiên bản mới.

Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc - Ảnh 2
Diễn viên Đại An đến Công an TPHCM làm việc

Trưa 22/9, đại diện truyền thông của Ưng Hoàng Phúc khẳng định rằng, phiên bản phát hành trên kênh của nam ca sĩ từ đầu (từ ngày 18/9) không có hình ảnh website cá độ và phía Ưng Hoàng Phúc cũng không thực hiện xóa hay chỉnh sửa MV.

Người đại diện nhấn mạnh rằng, những gì liên quan đến bản MV trên kênh nghệ sĩ khác không thuộc phạm vi quản lý của Ưng Hoàng Phúc.

Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc - Ảnh 3
Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Ảnh: Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng

Trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cũng lên tiếng: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, tôi xin chia sẻ là tôi không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Nóng: Công an triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và 3 ca sĩ

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhận giấy mời làm việc từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM vào 8h ngày 23/9 liên quan MV "Anh em trước sau như một".

