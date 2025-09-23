Nóng: Công an triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và 3 ca sĩ

Hậu trường 23/09/2025 07:30

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhận giấy mời làm việc từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM vào 8h ngày 23/9 liên quan MV 'Anh em trước sau như một'.

Trước đó, ngày 18-9, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng tổ chức họp báo ra mắt MV Anh em trước sau như một. Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày, MV này của nhóm Ngũ Hổ Tướng lại vướng tranh cãi dữ dội.

Cụ thể, trong MV đăng trên kênh YouTube của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện logo của một trang web cờ bạc ở nhiều lần. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn nhóm Ngũ Hổ Tướng đang quảng cáo trá hình cho trang web cờ bạc.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả, ngay trong đêm 21-9, Ưng Hoàng Phúc đã xóa MV gây tranh cãi. Khoảng vài tiếng sau, nam ca sĩ đăng tải phiên bản MV mới, không còn logo của trang web cá cược.

Tương tự, các thành viên còn lại trong nhóm Ngũ Hổ Tướng cũng nhanh chóng thay đổi phiên bản MV trên kênh YouTube của mình.

Nóng: Công an triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và 3 ca sĩ - Ảnh 1
Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương - 2 thành viên trong nhóm Ngũ Hổ Tướng

 

Đến sáng 22-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đăng bài viết trên Facebook phủ nhận nghi vấn quảng cáo trang web cờ bạc trong MV Anh em trước sau như một. "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18-9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó" - Ưng Hoàng Phúc viết. Anh cài đặt chế độ “giới hạn khán giả bình luận về bài viết này".

Chia sẻ này càng khiến khán giả thêm tranh cãi. Hầu hết khán giả khuyên nam ca sĩ nên thẳng thắn thừa nhận sai sót nếu có, thay vì phủ nhận khi bằng chứng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh nhạy cảm liên quan đến website cờ bạc đã xuất hiện rõ ràng trong MV Anh em trước sau như một và việc xóa bỏ sau khi bị phát hiện không thể xóa đi trách nhiệm ban đầu.

Nóng: Công an triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và 3 ca sĩ - Ảnh 2
Hình ảnh quảng cáo web cá độ lộ liễu, dày đặc trong MV

Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng bị gọi tên trên mạng xã hội từ tối 21/9. Khán giả phát hiện MV Anh em trước sau như một của nhóm (phát hành tối 18/9) chứa hàng loạt hình ảnh có ghi tên miền, logo được cho là quảng cáo trang web cá độ. Ở giây thứ 58, Khánh Phương cầm ly có in logo trang web cá cược, sau đó liên tục xuất hiện trên áo nhân viên quán bar, màn hình điện thoại.

Sau khi mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, MV của Ngũ Hổ Tướng bị ẩn khoảng 5 phút. MV sau đó xuất hiện trở lại trên kênh của Ưng Hoàng Phúc, những cảnh quay bị khán giả nói "quảng cáo cá cược", "PR trang cá độ"... bị cắt hết toàn bộ.

Sau lời giải thích của Ưng Hoàng Phúc sáng 22/9 và thông tin nhóm Ngũ Hổ Tướng bị Công an TPHCM triệu tập, khán giả tiếp tục phản ứng.

Hiện, Ưng Hoàng Phúc khóa bình luận trên trang cá nhân.

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Phương Oanh cũng chia sẻ thêm rằng, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của bản thân, đồng thời mong khán giả cảnh giác trước các tài khoản giả mạo

Nóng: Công an triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và 3 ca sĩ

