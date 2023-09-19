Lý Nhã Kỳ bất an khi người lạ mặt không ngừng quấy rối cuộc sống riêng tư, phải công khai hình ảnh cận mặt để cảnh báo!

Động thái mới đây của Lý Nhã Kỳ nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo người hâm mộ.

Cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ từng "kêu cứu" trên trang cá nhân vì gặp tình trạng bị một số người quấy rối, xâm phạm cuộc sống riêng tư. Không những vậy, những đối tượng này còn làm phiền đến cuộc sống riêng tư của các thành viên trong gia đình của nữ nghệ sĩ. Dẫu đã lên tiếng cảnh báo nhưng đến nay người này vẫn tiếp tục hành động nói trên khiến nữ diễn viên bức xúc, công khai cận mặt một số nhân vật được cho là có hành vi quấy rối cô trong suốt thời gian qua.

Cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ từng "kêu cứu" trên trang cá nhân vì gặp tình trạng bị một số người quấy rối, xâm phạm cuộc sống riêng tư Cụ thể, Lý Nhã Kỳ chia sẻ rằng: "Một lần nữa ép tôi công khai những gương mặt quấy rối cuộc sống, sự riêng tư của tôi theo cách họ làm: Đứng trước nhà, lén và xâm nhập vào nhà riêng, đi theo xe, giả khách thuê, và đến những nơi công cộng quán ăn, cà phê mà tôi hay lui tới". Phía Lý Nhã Kỳ xác nhận, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn. Đại diện phía nữ diễn viên cho biết thêm: "Chị Kỳ từng nói về vụ này. Những hành động bị quấy rối này khiến cho cuộc sống của chị rất phiền phức. Cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng rất nhiều".

Dẫu đã lên tiếng cảnh báo nhưng đến nay người này vẫn tiếp tục hành động nói trên khiến nữ diễn viên bức xúc, công khai cận mặt một số nhân vật được cho là có hành vi quấy rối cô Chỉ sau ít phút "lên sóng", bài viết này đã nhanh chóng thu hút và thu về lượng tương tác lớn. Đông đảo khán giả còn bày tỏ sự bất bình, lo lắng và khuyên răn Lý Nhã Kỳ nên có những biện pháp mạnh tay đồng thời thuê vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho bản thân. Đông đảo khán giả còn bày tỏ sự bất bình, lo lắng và khuyên răn Lý Nhã Kỳ nên có những biện pháp mạnh tay đồng thời thuê vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho bản thân Theo chia sẻ của Lý Nhã kỳ, sự việc này đã xảy ra trong khoảng thời gian khá dài khiến bản thân cô luôn trong tình trạng bất an, lo lắng. Nói về việc có báo công an không, diễn viên Lý Nhã Kỳ cho biết: "Có báo công an nhưng những người này không quậy phá gì và chưa có dấu hiệu tấn công nên không làm gì được". Sự việc này đã xảy ra trong khoảng thời gian khá dài khiến bản thân cô luôn trong tình trạng bất an, lo lắng Lý Nhã Kỳ nổi tiếng trong làng giải trí với vai trò diễn viên. Cô còn được biết đến là một đại gia kinh doanh mát tay và thành công trong nhiều lĩnh vực bất động sản, kim cương,... Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng đình đám trên thế giới.

Lý Nhã Kỳ “xin vía” Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng để sớm kết hôn Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ đùa là muốn ‘xin vía' hạnh phúc từ Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng để sớm yên bề gia thất.

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