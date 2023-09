Lý Nhã Kỳ bất an khi người lạ mặt không ngừng quấy rối cuộc sống riêng tư, phải công khai hình ảnh cận mặt để cảnh báo!

Dẫu đã lên tiếng cảnh báo nhưng đến nay người này vẫn tiếp tục hành động nói trên khiến nữ diễn viên bức xúc, công khai cận mặt một số nhân vật được cho là có hành vi quấy rối cô

Chỉ sau ít phút "lên sóng", bài viết này đã nhanh chóng thu hút và thu về lượng tương tác lớn. Đông đảo khán giả còn bày tỏ sự bất bình, lo lắng và khuyên răn Lý Nhã Kỳ nên có những biện pháp mạnh tay đồng thời thuê vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Theo chia sẻ của Lý Nhã kỳ, sự việc này đã xảy ra trong khoảng thời gian khá dài khiến bản thân cô luôn trong tình trạng bất an, lo lắng. Nói về việc có báo công an không, diễn viên Lý Nhã Kỳ cho biết: "Có báo công an nhưng những người này không quậy phá gì và chưa có dấu hiệu tấn công nên không làm gì được".

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng trong làng giải trí với vai trò diễn viên. Cô còn được biết đến là một đại gia kinh doanh mát tay và thành công trong nhiều lĩnh vực bất động sản, kim cương,... Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng đình đám trên thế giới.