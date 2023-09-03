Lý Nhã Kỳ bất ngờ hóa cô dâu, sắp sửa lên xe hoa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'?

Hậu trường 03/09/2023 13:33

Mới đây, Lý Nhã Kỳ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh thử váy cưới hóa cô dâu xinh đẹp, quyến rũ.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh thử váy cưới hóa cô dâu xinh đẹp, quyến rũ. Đi kèm với hình ảnh này, Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Lễ người ta đi chơi còn em đi thử đầm".

Lý Nhã Kỳ bất ngờ hóa cô dâu, sắp sửa lên xe hoa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 1Lý Nhã Kỳ bất ngờ hóa cô dâu, sắp sửa lên xe hoa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 2

Lý Nhã Kỳ bất ngờ hóa cô dâu, sắp sửa lên xe hoa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ khoe ảnh thử váy cưới hóa cô dâu xinh đẹp, quyến rũ

Diện chiếc váy trắng tinh ôm sát vóc dáng, Lý Nhã Kỳ được khen ngợi nhuận sắc, trẻ trung và ra dáng cô dâu mới. Ngay lập tức, nhiều người cho rằng đây là "tín hiệu" Lý Nhã Kỳ sắp kết hôn ở tuổi 41. Thậm chí, không ít người cho rằng, nếu Lý Nhã Kỳ lên xe hoa trong thời gian tới thì chắc hẳn đây là sự kiện đình đám của showbiz Việt. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ giữ im lặng trrước những đồn đoán xoay quanh tin đồn sắp tổ chức đám cưới.

Bén duyên với nghệ thuật từ những năm đầu của thập niên 2000, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí Việt. Không chỉ sở hữu danh tiếng, Lý Nhã Kỳ còn "bỏ túi" khối tài sản kếch xù. Không ít lần Lý Nhã Kỳ khiến dân tình trầm trồ với những pha lên đồ đắt đỏ.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ hóa cô dâu, sắp sửa lên xe hoa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 4
Không chỉ sở hữu danh tiếng, Lý Nhã Kỳ còn "bỏ túi" khối tài sản kếch xù

Được biết, từ sau khi chia tay với bạn trai từng yêu 9 năm, Lý Nhã Kỳ vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Có thời gian, nữ diễn viên vướng tin đồn hẹn hò Hồ Quang Hiếu nhưng sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Lý Nhã Kỳ từng tham gia chương trình “Người Ấy Là Ai” và được ghép đôi thành công với soái ca điển trai tên Thái Khoa. Tuy nhiên, mối tình này cũng không đi đến cái kết viên mãn.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ hóa cô dâu, sắp sửa lên xe hoa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 5
Lý Nhã Kỳ từng được ghép đôi thành công với Thái Khoa trong Người Ấy Là Ai nhưng không đi đến cái kết viên mãn

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 6/2023, Lý Nhã Kỳ từng nói: "Đây là giai đoạn tôi khao khát tìm kiếm một nửa và mặc váy cưới đến lễ đường. Tôi mê mặc đầm cưới lắm, thỉnh thoảng còn cùng ê-kíp chụp một bộ ảnh váy cưới. Nhiều người tưởng tôi đi lấy chồng nhưng không phải.

Tôi đang tưởng tượng, nếu được mặc váy cưới và lên xe hoa thực sự chắc tôi sẽ khóc nhiều lắm. Trong tất cả các đầm của tôi, từ đầm hiệu cho đến đầm 2 tỉ này nọ, tôi chỉ thích mặc đầm cưới. Tuy nhiên, tôi hơi e ngại khi mở lòng với người mới. Chứng kiến nhiều trường hợp đổ vỡ, thậm chí sát giờ cưới vẫn chia tay, tôi không khỏi lo lắng".

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