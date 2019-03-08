Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa?

Diễn viên hài Hiệp Gà khiến nhiều người hoài nghi đã có tình yêu mới sau vài tháng ly hôn vợ thứ 3.
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Sau lùm xùm bị vợ cũ tố quỵt tiền, đầu năm 2019 Hiệp Gà lên tiếng xác nhận đã ly hôn người vợ thứ 3 kém 11 tuổi. Nam diễn viên hài cho biết, lý do khiến hôn nhân của anh và Diệu Thúy "gãy gánh giữa đường" là vì bản thân hời hợt về tình cảm. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Hiệp Gà đón con trai về chăm sóc.
Chia tay chưa bao lâu, mới đây nam diễn viên lại vướng nghi án có tình mới. Tin đồn này xuất phát từ việc Hiệp Gà đăng tải hình ảnh chụp chung với diễn viên Yaya Trương Nhi kèm chú thích: “Ngày anh nói lời yêu em… xin đừng khước từ em nhé”.
Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Hiệp Gà lại bình luận “yêu em” và tag lên cô gái có tên Oanh Nguyễn vào. Nhiều người cho rằng, vì sợ hiểu nhầm nên Hiệp Gà đã cố tình giải thích với cô gái này. Ngay sau đó, tài khoản Oanh Nguyễn cũng đáp lại với giọng điệu dỗi hờn: “Yêu nhiều em quá”.
Đặc biệt, khi dạo một vòng trang cá nhân của cặp đôi, công chúng nhận ra Hiệp Gà và cô gái này thường xuyên nói chuyện thân mật với nhau trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cách đây không lâu, chân dài này bất ngờ đăng ảnh tình tứ cùng nam diễn viên và giới thiệu: “Người yêu mới”.