Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa?

Hậu trường 08/03/2019 16:38

Diễn viên hài Hiệp Gà khiến nhiều người hoài nghi đã có tình yêu mới sau vài tháng ly hôn vợ thứ 3.

Sau lùm xùm bị vợ cũ tố quỵt tiền, đầu năm 2019 Hiệp Gà lên tiếng xác nhận đã ly hôn người vợ thứ 3 kém 11 tuổi. Nam diễn viên hài cho biết, lý do khiến hôn nhân của anh và Diệu Thúy "gãy gánh giữa đường" là vì bản thân hời hợt về tình cảm. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Hiệp Gà đón con trai về chăm sóc.

Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa? - Ảnh 1
Diệu Thúy - Hiệp Gà từng tổ chức lễ cưới hoành tráng nhưng không đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet
Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa? - Ảnh 2
Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên đang sống cảnh gà trống nuôi con - Ảnh: FBNV

Chia tay chưa bao lâu, mới đây nam diễn viên lại vướng nghi án có tình mới. Tin đồn này xuất phát từ việc Hiệp Gà đăng tải hình ảnh chụp chung với diễn viên Yaya Trương Nhi kèm chú thích: “Ngày anh nói lời yêu em… xin đừng khước từ em nhé”.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Hiệp Gà lại bình luận “yêu em” và tag lên cô gái có tên Oanh Nguyễn vào. Nhiều người cho rằng, vì sợ hiểu nhầm nên Hiệp Gà đã cố tình giải thích với cô gái này. Ngay sau đó, tài khoản Oanh Nguyễn cũng đáp lại với giọng điệu dỗi hờn: “Yêu nhiều em quá”.

Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa? - Ảnh 3
Oanh Nguyễn giới thiệu Hiệp Gà là người yêu mới. Dưới phần bình luận, nam diễn viên cũng không phủ nhận - Ảnh: FBNV
Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa? - Ảnh 4
Chân dài bị nghi là bạn gái mới của Hiệp Gà sở hữu gương mặt xinh xắn...
Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa? - Ảnh 5
... cùng vóc dáng nuột nà, thon gọn vô cùng hút mắt - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, khi dạo một vòng trang cá nhân của cặp đôi, công chúng nhận ra Hiệp Gà và cô gái này thường xuyên nói chuyện thân mật với nhau trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cách đây không lâu, chân dài này bất ngờ đăng ảnh tình tứ cùng nam diễn viên và giới thiệu: “Người yêu mới”.

Hiệp Gà chính thức thừa nhận đã ly hôn vợ ba, "gà trống nuôi hai con"

Hiệp Gà chính thức thừa nhận đã ly hôn vợ ba, "gà trống nuôi hai con"

Sau hơn 2 năm kết hôn với Diệu Thúy, Hiệp Gà và người vợ thứ ba đã đường ai nấy đi.

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