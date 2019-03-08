Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa?

Sau lùm xùm bị vợ cũ tố quỵt tiền, đầu năm 2019 Hiệp Gà lên tiếng xác nhận đã ly hôn người vợ thứ 3 kém 11 tuổi. Nam diễn viên hài cho biết, lý do khiến hôn nhân của anh và Diệu Thúy "gãy gánh giữa đường" là vì bản thân hời hợt về tình cảm. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Hiệp Gà đón con trai về chăm sóc.

Diệu Thúy - Hiệp Gà từng tổ chức lễ cưới hoành tráng nhưng không đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet

Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên đang sống cảnh gà trống nuôi con - Ảnh: FBNV

Chia tay chưa bao lâu, mới đây nam diễn viên lại vướng nghi án có tình mới. Tin đồn này xuất phát từ việc Hiệp Gà đăng tải hình ảnh chụp chung với diễn viên Yaya Trương Nhi kèm chú thích: “Ngày anh nói lời yêu em… xin đừng khước từ em nhé”.