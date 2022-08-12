Lý Bình bức xúc khi một món đồ 'không cánh mà bay' trong chuyến du lịch với gia đình

Hậu trường 12/08/2022 20:32

Trên trang cá nhân, chia sẻ của Lý Bình đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Từ lúc kết hôn, Lý Bình và Phương Trinh Jolie được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội những chuyến du lịch sang chảnh cùng gia đình.

Lý Bình bức xúc khi một món đồ 'không cánh mà bay' trong chuyến du lịch với gia đình - Ảnh 1
Lý Bình và Phương Trinh Jolie - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Bình đã thu hút sự chú ý của khán giả khi bức xúc chia sẻ chuyện bị mất đồ trong quá trình ký gửi hành lý lúc đi máy bay. Nam diễn viên cho biết: "Lâu rồi không nghe nạn ăn cắp đồ trong hành lý ký gửi tưởng không còn tệ nạn đó nữa. Nhưng không, hôm nay mình đã bị".  

Lý Bình bức xúc khi một món đồ 'không cánh mà bay' trong chuyến du lịch với gia đình - Ảnh 2
Lý Bình bức xúc chia sẻ việc bị mất cắp - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng tỏ ra đồng cảm với nam diễn viên và bày tỏ bản thân cũng đã từng rơi vào trường hợp trên. Đồng thời, không ít người khuyên nam diễn viên nên báo ban quản lý để đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng này.

Lý Bình bức xúc khi một món đồ 'không cánh mà bay' trong chuyến du lịch với gia đình - Ảnh 3

Lý Bình bức xúc khi một món đồ 'không cánh mà bay' trong chuyến du lịch với gia đình - Ảnh 4
Khán giả bức xúc về vụ việc mất cắp của Lý Bình - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Lý Bình và Phương Trinh Jolie đang tận hưởng chuyến du lịch cùng gia đình. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Bình - Phương Trinh Jolie liên tục đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc, tình cảm trong chuyến vi vu lần này. Bên cạnh đó, chuyến du lịch còn có sự góp mặt của mẹ Lý Bình và bé Mia.

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