Lưu Hương Giang diện đầm cắt xẻ khoe ngực căng tràn táo bạo, vóc dáng của bà mẹ 2 con gây choáng

Hậu trường 25/07/2020 13:29

Nhan sắc của Lưu Hương Giang trong loạt ảnh mới được chị em khen ngợi hết lời. Ở tuổi 37, bà mẹ hai con vô cùng gợi cảm trong thiết kế hở ngực.

Nhắc đến Lưu Hương Giang, khán giả sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh thanh lịch, kín đáo. Nhưng thời gian gần đây, phong cách thời trang của bà xã Hồ Hoài Anh thay đổi không ít. Cô chăm diện những trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng sexy ở tuổi 37.

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Phong cách thời thượng, gợi cảm của bà mẹ 2 con - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới vô cùng gợi cảm. Cô khiến dân tình mê mẩn khi diện váy trắng xẻ sâu, khoe vòng 1 nóng bỏng khó cưỡng. Đây là lần hiếm hoi vợ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh diện đầm thướt tha "cắt trên xẻ dưới" nóng bỏng đến vậy.

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Ca sĩ Lưu Hương Giang khiến dân tình mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FB
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Diện bộ cánh cắt xẻ táo bạo, bà mẹ 2 con khoe vòng 1 lấp ló - Ảnh: FB
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Ở tuổi 37, nhan sắc của Lưu Hương Giang ngày càng 'lên hương' - Ảnh: FB

Trước đây, dù là trên sân khấu, nữ ca sĩ họ Lưu luôn chọn những trang phục kín đáo. Sự thay đổi bất ngờ của bà mẹ hai con khiến công chúng có chút ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cô vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp dù đã hai lần sinh nở.

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Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: FB

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là một trong những cặp đôi "vàng" của showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Trải qua nhiều thăng trầm, hiện vợ chồng "Giang - Hồ" đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên hai cô con gái xinh xắn.

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