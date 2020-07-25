Vợ cũ Duy Nhân khoe ảnh mang thai sau hơn nửa năm tái hôn, dân mạng đồng loạt chúc mừng

Hậu trường 25/07/2020 11:08

Vợ cũ Duy Nhân - Kiều Oanh hạnh phúc thông báo đang mang thai con đầu lòng. Cô nhận được rất nhiều bình luận chia vui từ cư dân mạng.

Cuối năm 2019, Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân chính thức tái hôn trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cư dân mạng. Mọi người vui mừng vì sau 4 năm chịu tang chồng, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc mới. Chồng Kiều Oanh là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai tên Đặng Hiếu, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Trước khi "về chung nhà", cả hai từng là bạn bè thân thiết nhiều năm.

Sau khi kết hôn, Kiều Oanh vẫn sống khá kín tiếng và hiếm khi tiết lộ về cuộc sống bên ông xã. Dù vậy, cô vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người.

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Ảnh cưới của Kiều Oanh và Đặng Hiếu - Ảnh: FB
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Sau khi kết hôn, cặp đôi có cuộc sống vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FB

Hơn nửa năm sau đám cưới, mới đây, Kiều Oanh hạnh phúc báo tin vui trên trang cá nhân. Cô nàng đăng bức ảnh ôm bụng bầu nhấp nhô kèm chú thích: "Cũng hiền lành, đoan trang chứ không đến nỗi ghê gớm, khó chịu, đanh đá". Nhìn vào hình ảnh này, mọi người dự đoán Kiều Oanh đang ở giữa thai kỳ.

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Kiều Oanh đăng ảnh ôm bụng bầu, thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Nhan sắc mặn mà, vóc dáng thon gọn của Kiều Oanh dù bụng bầu lộ rõ khiến mọi người xuýt xoa.

Rất nhiều dân mạng để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng Kiều Oanh: "Chúc mừng em, mẹ bầu đẹp quá", "Ôi, em có em bé rồi à. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé", "Chúc mẹ khỏe, con ngoan nhé chị"...

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