Lộ bụng nhấp nhô, phía Bảo Thy chính thức lên tiếng về nghi án mang thai con đầu lòng

Hơn nửa năm sau khi "về chung nhà" với ông xã đại gia, ca sĩ Bảo Thy vướng nghi án bầu bí khi bất ngờ lộ hình ảnh bụng to bất thường.

Cuộc sống của ca sĩ Bảo Thy bên chồng đại gia luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong khi nhiều sao Việt đua nhau báo tin vui bầu bí thì nữ ca sĩ vẫn chưa có động tĩnh nào mới. Điều này càng khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi.

Thế nhưng tối 17/7, cộng đồng mạng bất ngờ rộ lên nghi vấn nữ ca sĩ 8x đang mang thai con đầu lòng. Thông tin này bắt nguồn từ chiếc bụng nhấp nhô của Bảo Thy trong hình ảnh mới nhất được cô đăng tải. Trong chiếc áo thun rộng, "công chúa bong bóng" lộ bụng to bất thường ở cả góc chính diện và góc nghiêng.

Hình ảnh khiến Bảo Thy bị nghi mang bầu sau hơn nửa năm kết hôn - Ảnh: FB

Tuy nhiên, không để người hâm mộ phải đoán già đoán non, phía Bảo Thy đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định vợ chồng nữ ca sĩ vẫn chưa có kế hoạch sinh con.

"Có thể do chiếc áo rộng khiến mọi người hiểu lầm, khi nào chính thức có tin vui Bảo Thy sẽ chia sẻ với khán giả", đại diện Bảo Thy trả lời truyền thông.

Bảo Thy 'lên xe hoa' với chồng đại gia vào cuối năm 2019 - Ảnh: Internet

Trong một diễn biến khác, trên fanpage của FC Thảo Thy, người hâm mộ đã đăng tải hình ảnh với vòng 2 lùm lùm của nữ ca sĩ và thanh minh: "Chị tui chỉ hơi mập chút vì đang hưởng thụ hạnh phúc thôi mờ". Trả lời fan, nữ ca sĩ họ Trần bày tỏ: "Chị đọc cap của bé mà cười lên cười xuống nè".

Cô được fan khuyên bớt ăn lại, chụp hình nhớ hóp bụng để tránh bị hiểu lầm - Ảnh: FB

Bảo Thy kết hôn với đại gia Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Sau hôn lễ kín đáo, cô dâu mới hạn chế tham gia các hoạt động ca hát để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Người hâm mộ hi vọng "công chúa bong bóng" sẽ sớm báo tin vui bầu bí để cuộc sống hôn nhân thêm trọn vẹn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-bung-nhap-nho-phia-bao-thy-chinh-thuc-len-tieng-ve-nghi-an-mang-thai-con-dau-long-370150.html