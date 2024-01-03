Thông tin Hồ Hoài Anh và Hương Giang ly hôn bắt nguồn từ câu chuyện hậu trường mà ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Cách đây ít giờ, chia sẻ trên trang cá nhân, diva Mỹ Linh bất ngờ có đôi lời nhắn nhủ đến những người em chung đội trong đêm công diễn 4. Nữ diva cho biết đã ốm, phần vì mệt và kiệt sức, phần khác là áp lực luôn phải thay đổi đội hình, chưa kịp quen người cũ đã lại chia tay, làm quen người mới ở team mới. Nhưng Mỹ Linh cũng nhận được nhiều "tiếp sức" từ đồng đội: Hồng Nhung, Uyên Linh, Lưu Hương Giang, Phương Vy. Nữ diva tiết lộ về quá trình luyện tập của các chị em trước ngày diễn Bên cạnh những lời động viên đồng đội cùng cố gắng, cư dân mạng bất ngờ khi Mỹ Linh tình cờ nói về việc Lưu Hương Giang chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Hồ Hoài Anh.

Cụ thể, Mỹ Linh kể Phương Vy đến trường quay có ông xã Tây và con gái theo ủng hộ, còn Lưu Hương Giang hay đến một mình và khá lặng lẽ. "Ngắm nhìn hai em, đều xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, chị nghĩ đến thân phận đàn bà không thể chủ động được hết buồn vui trong cuộc sống. Em Vy lúc diễn ngã đau vội tìm vòng tay ông xã để khóc để tủi thân. Giang lúc buồn không như ý nhắn tin cho chị Linh than vài câu. Đấy là sau hậu trường, còn trên sân khấu chỉ có nụ cười rạng rỡ của tất cả các chị em. Vì sân khấu là cống hiến, trong "héo" mấy thì ngoài cũng vẫn là "tươi". Cái nghề nó phải thế!", Mỹ Linh viết. Mỹ Linh dành nhiều lời tâm sự đến Lưu Hương Giang và Phương Vy Ngoài ra, nữ diva cũng dùng danh xưng "chồng cũ" khi nhắc về mối quan hệ hiện tại của Lưu Hương Giang với Hồ Hoài Anh. Điều này làm netizen bán tín bán nghi rằng cả hai đã đường ai nấy đi, chỉ là chưa công khai đến cư dân mạng.

"Nhớ Tết năm ngoái, Giang đi cũng chồng cũ đưa các con đến nhà chị Linh, anh Quân chơi. Mình nhìn Giang, ánh nhìn thay cho câu hỏi. Giang bảo chúng em quyết làm bạn chị ạ, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Rồi Giang cười mà mắt vẫn buồn", Mỹ Linh cho biết thêm. Sau đó, diva Mỹ Linh chia sẻ thêm: "Chị em gái tụi mình như Giang, như Vy hay đầy tự tin như chị Bống, tận sâu thẳm tâm hồn có phải vẫn luôn hướng tìm về một nửa kia của mình. Cái nửa đâu đó hoàn thiện tụi mình, mang lại cảm giác an toàn trong cõi đời mênh mông. Chị mong dù thế nào, cách này hay cách khác, mùa xuân luôn mang đến hy vọng và sum họp. Ai đã tìm thấy sẽ nâng niu và ai chưa tìm thấy luôn có niềm hy vọng ngày mai là một ngày mới". 5 chị đẹp cùng 1 nhóm trong đêm công diễn 4 Hiện, phía Lưu Hương Giang cũng như Hồ Hoài Anh chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về chuyện ly hôn. Tuy nhiên, ngay phía dưới chia sẻ của Mỹ Linh, nhiều bình luận của khán giả bày tỏ đồng cảm với Lưu Hương Giang, đồng thời gửi lời động viên đến cô. Tổ ấm của Hương Giang - Hồ Hoài Anh trước khi rộ lên tin đồn rạn nứt Sau ồn ào của Hồ Hoài Anh hồi năm ngoái, Lưu Hương Giang trở nên lặng lẽ, kín tiếng hơn. Cô không đi hát, không tham gia các sự kiện giải trí chỉ tập trung làm nhạc trong suốt một năm qua. Đồng thời nữ ca sĩ cũng hạn chế đăng tải các hoạt động thường ngày lên MXH, chỉ thỉnh thoảng cập nhật cảnh chụp cùng 2 cô con gái và không hề có sự hiện diện của Hồ Hoài Anh. Tại thời điểm đó, nhiều tin đồn cả hai đã ly hôn cũng bắt đầu nổi lên.

Con gái Hồ Hoài Anh mâu thuẫn gay gắt với mẹ, nói Lưu Hương Giang thay đổi, "không thương con như trước nữa" "Con gái vào tuổi dậy thì nên hai mẹ con thường xuyên bất đồng về quan điểm", Lưu Hương Giang tiết lộ trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

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