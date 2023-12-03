Khác với các chị đẹp khác là chọn hóa thân thành bố hoặc mẹ thì Lưu Hương Giang lại hóa thân thành con gái. Cô tiết lộ vừa mới bất đồng với con gái vào tối hôm trước.

Tối 2/12 vừa qua, tập 6 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên đã lên sóng cùng với những tình tiết thú vị. Trong tập này, 24 chị đẹp đã cùng tham gia thử thách hóa trang và chia sẻ những câu chuyện xúc động về gia đình.

Thông qua màn hóa trang tại chương trình, Lưu Hương Giang muốn nói với con gái những gì mà cô thực hiện vì mong muốn có một nền tảng vững chắc cho con và gia đình.

“Con gái vào tuổi dậy thì nên hai mẹ con thường xuyên bất đồng về quan điểm. Mình cảm thấy con gái bắt đầu lớn và rời xa mình. Có nhiều điều hai mẹ con không hiểu nhau. Tối hôm qua, hai mẹ con chat rất dài. Con gái nói mẹ thay đổi và không còn thương con như trước nữa, mẹ không đưa con đi học, đi chơi hay dành tình thương cho con nhiều”, Lưu Hương Giang

2 cô con gái của nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành, chững chạc

"Tất cả những điều mẹ làm đều là vì muốn cho con có chỗ dựa vững chắc. Tình yêu của mẹ dành cho con chưa bao giờ vơi đi cả" - Lưu Hương Giang xúc động. Cô kể bây giờ khi đi quay, đi diễn đều mong muốn về sớm để chăm con, chăm sóc gia đình. Cô tâm sự con gái chịu nhiều áp lực khi bố mẹ đều tham gia, hoạt động nghệ thuật.

"Tôi là một người rất hay bị ngại, cái đó lẽ ra không phải là một tính cách của người nghệ sĩ. Tôi hy vọng rằng sẽ có đủ thời gian, có đủ sự gần gũi để tôi có thể coi những đồng nghiệp của mình trong chương trình, trong trải nghiệm lần này đều là những người thân của mình và xả hết mình để thể hiện đúng con người của mình", Lưu Hương Giang nói.

Cô cũng bộc bạch thêm: "Đều là những người làm nghề chuyên nghiệp nên khi bước lên sân khấu rồi, mọi người sẽ tìm ra cho mình một cách để tỏa sáng riêng và tôi thấy rằng gần như không có ai giống ai hết. Lúc mọi người ngồi trong phòng chờ nói chuyện với nhau thì rất gần gũi, không giống những gì mà mọi người nhìn thấy nhau trên báo chí, truyền thông, nhưng lúc lên sân khấu lại họ biến thành một con người khác. Và tôi nghĩ đó là một điều thú vị của một nghệ sĩ, một người có hào quang".

2 con gái là động lực để nữ ca sĩ trở lại với âm nhạc

Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh có hai cô con gái chung tên Hồ Khánh An - Mina và Hồ Tú Anh - Misu. Mina sinh năm 2011 còn Misu chào đời năm 2016. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, con gái đầu lòng sống tình cảm, luôn quan tâm bố mẹ bằng những hành động đáng yêu.

Trong năm 2022, Lưu Hương Giang gặp khủng hoảng bởi những ồn ào xoay quanh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ở thời điểm gia đình xảy ra biến cố, Lưu Hương Giang và các con đã phải đối mặt với sóng gió dư luận, nhiều chuyện ập đến khiến cô lui khỏi ánh đèn sân khấu để dành thời gian chăm sóc gia đình, bảo vệ 2 cô con gái.

Tổ ấm của Lưu Hương Giang trước khi biến cố xảy đến vào năm 2022

Mới đây, Lưu Hương Giang trở lại "đường đua" nghệ thuật bằng việc ra mắt ca khúc "Mất anh em tìm lại thấy chính mình". Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, cô muốn tìm lại niềm vui và hy vọng có cơ hội được gần gũi với các đồng nghiệp nên đã đồng ý tham gia chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, về ồn ào tình cảm với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang rất hiếm khi đề cập tới.