Lương Xuân Trường lần đầu khoe con gái đầu lòng, cổ động viên "ngã gục" vì quá đáng yêu

Tiền vệ Lương Xuân Trường lần đầu đăng ảnh con gái để giới thiệu với bạn bè và người hâm mộ.

Mới đây vào tối ngày 15/8, trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường đăng tải hình ảnh bế con cô công chúa nhỏ mới chào đời. Đây là lần đầu nam cầu thủ công bố hình ảnh về con gái của mình trước công chúng sau khi bà xã Nhuệ Giang hé lộ thông tin hạ sinh hồi tháng 6 vừa qua.

"Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một cột mốc nữa mà mình rất hạnh phúc khi được thông báo đến mọi người và cũng là một trong những điều kỳ diệu nhất mà mình đang được trải nghiệm, đó là sự có mặt của Little Daisy. Trong tương lai gần gia đình mình sẽ đón chào một thành viên mới"_ Xuân Trường chia sẻ trước đây.

Nhìn nụ cười tươi rói của Trường "Híp" có thể thấy anh hạnh phúc thế nào khi được lên chức bố. (Ảnh: FB Lương Xuân Trường)

Dưới bài đăng của nam cầu thủ, hàng loạt đồng đội của Xuân Trường như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng gửi những lời yêu thương dành cho con gái của tiền vệ này. Fan hâm mộ cũng gửi "cơn mưa" lời chúc mừng dành cho anh.

Đầu năm 2022 Xuân Trường khoe vợ đang bầu cùng gia đình.(Ảnh: FB Lương Xuân Trường)

Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang. (Ảnh: FB Lương Xuân Trường)

Có thể thấy, Xuân Trường và bã xã khá kín tiếng về đời tư. Ngay cả việc bà xã mang bầu mãi đến khi gần sinh nam cầu thủ mới chia sẻ với người hâm mộ. Được biết, vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu.

Cầu thủ Xuân Trường bất ngờ lên Shark Tank gọi vốn, hé lộ chuyện ám ảnh đằng sau hào quang sân cỏ "Có những người đã phải giải nghệ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Không có gì tồi tệ hơn việc mình có đam mê nhưng khả năng thực hiện đam mê đó lại không còn nữa", tiền vệ Xuân Trường của Hoàng Anh Gia Lai tâm sự khi gọi vốn trên Shark Tank Việt Nam.

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