Lương Bích Hữu xót xa kể lại biến cố lớn trong sự nghiệp: Không dám soi gương vì bỏng từ đầu đến chân, ăn cháo trắng suốt 1 năm

Hậu trường 22/03/2023 06:48

Sau khi sơ cứu tại chỗ, Lương Bích Hữu được chuyển về bệnh viện lớn để tiếp tục chữa trị. Các bác sĩ chẩn đoán chân phải của cô bị bỏng ở cấp độ 2, phần tay và má phải cũng bị cháy sạm.

Lương Bích Hữu là giọng ca nổi tiếng được khán giả trẻ yêu thích thập niên 2000. Đến nay sau 2 thập kỷ theo đuổi con đường ca hát, cô đã trải qua không ít khó khăn, thăng trầm. Thời gian trước, khán giả không khỏi lo lắng trước sự mất hút hoàn toàn của cô trong showbiz và mới đây nhất, khi trở lại tham gia một chương trình, nữ ca sĩ đã xúc động hé lộ việc bản thân bị bỏng cấp độ 2 - biến cố lớn của cuộc đời nên phải tạm ngưng tất cả mọi việc.

Theo thông tin của Dân Trí, năm 2011, Lương Bích Hữu từng gặp sự cố cháy sân khấu, dẫn đến bỏng nặng, phải nghỉ ngơi thời gian dài, tâm lý bị ảnh hưởng. Nữ ca sĩ tâm sự: "Thời xưa đi diễn gặp nhiều sự cố lắm. Ngày đó tôi đi diễn tỉnh, qua các con đèo dốc nên xe cộ gặp tai nạn, rồi sự cố sân khấu nữa. Tôi từng bị bỏng rất nặng. Đó là biến cố lớn trong sự nghiệp của tôi".

Lương Bích Hữu xót xa kể lại biến cố lớn trong sự nghiệp: Không dám soi gương vì bỏng từ đầu đến chân, ăn cháo trắng suốt 1 năm - Ảnh 1
Lương Bích Hữu trò chuyện cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, kể lại vụ tai nạn 12 năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi sơ cứu tại chỗ, Lương Bích Hữu được chuyển về bệnh viện lớn để tiếp tục chữa trị. Các bác sĩ chẩn đoán chân phải của cô bị bỏng ở cấp độ 2, phần tay và má phải cũng bị cháy sạm.

Giọng ca Xem như em chẳng may nói: "Vụ bỏng khiến tôi vắng bóng trong khoảng thời gian rất dài. Tôi từng nghĩ không thể trở lại showbiz được. Khi đó tôi không dám nhìn vào gương vì bỏng từ đầu tới chân".

Lương Bích Hữu kể quá trình hồi phục sức khỏe sau vụ bỏng, đồng thời phủ nhận nghi vấn "dao kéo": "Khi đó, tôi không dám hy vọng có được nhan sắc như bây giờ đâu. Nhưng không phải tôi phẫu thuật thẩm mỹ, mà tôi có người mẹ cực kỳ thương tôi, luôn chăm sóc tỉ mỉ từng chút một khi tôi bị thương. Mẹ thuê y tá về điều trị vết bỏng cho tôi. Khi tôi lên da non, mẹ dẫn đi bắn laser để không bị sẹo. Quá trình đó kéo dài suốt 6 tháng. Một năm sau đó, tôi giữ rất kỹ. Tôi không dám ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo trắng vì sợ bị sẹo lồi. Thậm chí sau khi bắn laser cả năm trời tôi vẫn không dám ra nắng vì sợ da bị tái lại vết thâm".

Lương Bích Hữu xót xa kể lại biến cố lớn trong sự nghiệp: Không dám soi gương vì bỏng từ đầu đến chân, ăn cháo trắng suốt 1 năm - Ảnh 2
ác bác sĩ chẩn đoán chân phải của cô bị bỏng ở cấp độ 2, phần tay và má phải cũng bị cháy sạm - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ rưng rưng nước mắt nhớ lại quãng thời gian nghỉ ca hát vì vụ tai nạn: "Thời gian đó tôi nhớ sân khấu lắm, nhưng tôi cũng rụt rè không dám tiếp xúc ai. Phóng viên báo chí gọi điện không dám bắt máy. Người hâm mộ liên lạc không được, liền viết thư động viên nhét vào cửa nhà tôi".

 

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Lương Bích Hữu biết ơn tình yêu thương của cha mẹ và khán giả. "Nhờ ba mẹ và khán giả mà tôi của ngày hôm nay hay tôi của 10 năm về trước, ngoài tuổi tác ra thì không có gì thay đổi. Có chăng là Lương Bích Hữu của hiện tại cứng cáp hơn, nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn để có thể bảo vệ người mà tôi yêu quý" - người đẹp 8X tâm sự với phóng viên.

Lương Bích Hữu xót xa kể lại biến cố lớn trong sự nghiệp: Không dám soi gương vì bỏng từ đầu đến chân, ăn cháo trắng suốt 1 năm - Ảnh 3
Nữ ca sĩ trong một buổi diễn năm 2022 - Ảnh: FBNV

Trước đó, tại một chương trình, khi ca sĩ Lương Bích Hữu nói về biến cố lớn này, Bảo Thy cũng không kèm được xót xa cho đàn chị. Bảo Thy cũng bộc bạch vài lời chia sẻ rằng cô cũng từng trải qua cảm giác đau đớn, tuyệt vọng nên dễ đồng cảm với Lương Bích Hữu. “Trước đó cũng có nghe tin chị Lương Bích Hữu gặp tai nạn bỏng nhưng không ngờ mức độ lại nghiêm trọng đến vậy. Đến giờ nghe chị chia sẻ mới biết nguyên nhân chị nghỉ hát một thời gian dài” - Bảo Thy nói.

Lương Bích Hữu xót xa kể lại biến cố lớn trong sự nghiệp: Không dám soi gương vì bỏng từ đầu đến chân, ăn cháo trắng suốt 1 năm - Ảnh 4
Lương Bích Hữu hát “Hương ngọc lan” qua phần thế danh của diễn viên Ngân Quỳnh - Ảnh: Internet

Nhắc đến Lương Bích Hữu, khán giả không thể không nhắc đến loạt hit đình đám một thời như Dằm trong tim, Gọi tên nhau mãi, Học cách yêu một mìnhĐứt từng đoạn ruột, Em chọn cô đơn... Được biết, sau thời đỉnh cao danh tiếng, Lương Bích Hữu sống ở nước ngoài một thời gian và làm mẹ đơn thân. Ca sĩ kín tiếng, không trải lòng nhiều về chuyện đời tư.

Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng

Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng

Nữ ca sĩ cho biết, thời gian qua cô đang điều trị bệnh nên cơ thể có nhiều sự thay đổi đáng kể. Tiết lộ của giọng ca 8X khiến nhiều khán giả lo lắng.

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