Lương Bích Hữu lộ thân hình mũm mĩm chạy show ca hát: Khán giả phản ứng ra sao?

Xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy hồng thướt tha, Lương Bích Hữu đã khuấy động sân khấu đúng nghĩa với màn trình diễn Cô gái Trung Hoa được remix vô cùng sôi động và bắt tai.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục trình diễn của Lương Bích Hữu tại một sân khấu ca nhạc. Sau khi quay trở lại âm nhạc , thời gian gần đây Lương Bích Hữu đã rất chăm chỉ chạy show ca hát khắp các sân khấu ca nhạc lớn, nhỏ.

Lương Bích Hữu là giọng ca nổi tiếng được khán giả trẻ yêu thích thập niên 2000. Đến nay sau 2 thập kỷ theo nghề, cô đã trải qua không ít khó khăn, thăng trầm. Theo báo Dân Trí, khi tham gia một chương trình gần đây, nữ ca sĩ xúc động khi kể lại những vất vả của nghề ca hát với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, trong đó nhắc lại vụ bỏng cấp độ 2 - biến cố từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, hình ảnh của Lương Bích Hữu trên sân khấu này khiến không ít người xôn xao. Tuy nhiên, khán giả có mặt có vẻ không để tâm lắm đến ngoại hình của nữ ca sĩ mà chỉ tập trung thưởng thức màn trình diễn cực sôi động mà Lương Bích Hữu mang đến. Không chỉ có khán giả, mà cư dân mạng sau khi xem xong đều không ngừng khen ngợi sự đáng yêu trong phong cách biểu diễn của nữ ca sĩ.

Lương Bích Hữu trò chuyện cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, kể lại vụ tai nạn 12 năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

Năm 2011, Lương Bích Hữu từng gặp sự cố cháy sân khấu, dẫn đến bỏng nặng, phải nghỉ ngơi thời gian dài, tâm lý bị ảnh hưởng. Nữ ca sĩ tâm sự: "Thời xưa đi diễn gặp nhiều sự cố lắm. Ngày đó tôi đi diễn tỉnh, qua các con đèo dốc nên xe cộ gặp tai nạn, rồi sự cố sân khấu nữa. Tôi từng bị bỏng rất nặng. Đó là biến cố lớn trong sự nghiệp của tôi".

Sau khi sơ cứu tại chỗ, Lương Bích Hữu được chuyển về bệnh viện lớn để tiếp tục chữa trị. Các bác sĩ chẩn đoán chân phải của cô bị bỏng ở cấp độ 2, phần tay và má phải cũng bị cháy sạm.

Giọng ca Xem như em chẳng may nói: "Vụ bỏng khiến tôi vắng bóng trong khoảng thời gian rất dài. Tôi từng nghĩ không thể trở lại showbiz được. Khi đó tôi không dám nhìn vào gương vì bỏng từ đầu tới chân".

Lương Bích Hữu sở hữu giọng hát với âm sắc đặc biệt và gần như trở thành nét đặc trưng không ai có - Ảnh: Internet

Hiện tại Lương Bích Hữu vẫn đang là một trong những giọng hát nhận được rất nhiều tình cảm của giả và công chúng - Ảnh: Internet

Là ca sĩ người Việt gốc Hoa, Lương Bích Hữu sở hữu giọng hát với âm sắc đặc biệt và gần như trở thành nét đặc trưng không ai có. Thành công với hàng loạt ca khúc trữ tình, ballad với nội dung tình yêu đôi lứa, tuổi học trò… thế nhưng Lương Bích Hữu không “đóng khung” âm nhạc mà luôn tìm cách cập nhật, thay đổi để phù hợp với thị hiếu của những khán giả yêu mến giọng hát của cô.

Lương Bích Hữu của thời điểm hiện tại sở hữu vẻ bề ngoài trẻ trung, xinh đẹp như một “nàng công chúa”. Thế nhưng, “nàng công chúa” này đã có hơn 20 năm đi hát, trải qua nhiều thăng trầm của nghề nghiệp lẫn cuộc sống và hiện tại vẫn đang là một trong những giọng hát nhận được rất nhiều tình cảm của giả và công chúng yêu nhạc Việt.