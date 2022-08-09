Lúc nói 1995, lúc bảo 1996, đâu mới là năm sinh thật sự của Kim Duyên?

Hậu trường 09/08/2022 21:00

Mới đây, Kim Duyên đã lên tiếng đính chính năm sinh thật sự của mình.

Kể từ sau khi giành giải Á hậu 2 Miss Supranational 2022, mọi hoạt động của Kim Duyên luôn được khán giả quan tâm và chú ý đến. Cho đến hiện tại, người đẹp Cần Thơ vướng không ít những lùm xùm về bản thân như câu chuyện mua giải, học vấn và cả năm sinh thật sự của mình. 

Lúc nói 1995, lúc bảo 1996, đâu mới là năm sinh thật sự của Kim Duyên? - Ảnh 1
Á hậu Kim Duyên

Sở dĩ có sự tranh cãi về ngày tháng năm sinh của Kim Duyên là bởi vì trong một phỏng vấn của mình, nàng Á hậu 2 Miss Supranational 2022 đã tiết lộ mình sinh năm 1996. Thế nhưng, cộng đồng mạng đã phát hiện thông tin của người đẹp Cần Thơ trong hồ sơ đăng ký dự thi Miss Universe Vietnam 2019 là 1995. Vậy cuối cùng đâu mới là năm sinh thật của Kim Duyên?

Mới đây, trong một buổi gặp gỡ truyền thông, Á hậu Kim Duyên đã chia sẻ câu chuyện năm sinh của cô, giải đáp thắc mắc cho người hâm mộ. Cụ thể người đẹp Cần Thơ chia sẻ: 

"Mọi người hay hỏi em là tại sao em có 2, 3 ngày sinh. Những cái lúc em đi phỏng vấn, trên giấy tờ em thì là 95, xong rồi lúc thì em bảo em 96. Nhưng thật ra khi bản thân mình có những câu chuyện riêng, nhưng báo chí, mọi người chưa có được cơ hội để chia sẻ thật. Cái câu chuyện thật sự là như thế này, em sinh ngày 13/6/1996, nhưng mà vì ba mẹ em thấy em rất là to con khi mà em lớn. Lúc làm giấy khai sinh cho em thì chọn ngày 19/10/1995, ngày 19/10 là ngày mà ba mẹ em gặp nhau. Ngoài ra, quan niệm ngày xưa là ba mẹ không muốn người khác biết ngày sinh thực sự của con mình nên mới có việc làm giấy khai sinh theo một ngày khác".

Lúc nói 1995, lúc bảo 1996, đâu mới là năm sinh thật sự của Kim Duyên? - Ảnh 2
Kim Duyên trong buổi trò chuyện với truyền thông.

Kim Duyên cũng cho biết cô đều rất yêu quý và trân trọng cả 2 ngày sinh này vì đó là một ngày sinh thật và một ngày là ngày ý nghĩa của ba mẹ cô. 

Khi được đặt câu hỏi về việc bị "chơi xấu" dẫn đến hàng loạt lùm xùm, Kim Duyên cho rằng cô không bận tâm đến những điều đó mà chỉ tập trung giải quyết các vấn đề của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Á hậu đối với cộng đồng, xã hội.

Lúc nói 1995, lúc bảo 1996, đâu mới là năm sinh thật sự của Kim Duyên? - Ảnh 3
Việc nàng hậu lên tiếng đính chính ngày sinh của mình sẽ giúp cho người hâm mộ bớt một phần tò mò về cô.
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