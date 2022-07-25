Kim Duyên chính thức về Việt Nam sau khi lập công tại Miss Supranatil 2022

Á hậu quốc tế Kim Duyên chính thức có mặt tại Việt Nam, trong sự chào đón nhiệt tình của gia đình, người thân và người hâm mộ.
- Kim Duyên nói gì sau thành tích tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022?
- Sau bán kết Miss Supranational 2022, Kim Duyên được dự đoán thuộc danh sách 11 thí sinh có khả năng đăng quang
Sau khi lập công tại Miss Supranational, Á hậu 2 Miss Supranational Kim Duyên chính thức về Việt Nam vào sáng ngày 25/7. Người đẹp gốc Cần Thơ đã kiến tạo thành tích mới cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia.
Bước xuống sân bay, Kim Duyên diện một chiếc váy khoét cổ sâu cùng với những đường cắt cúp ấn tượng.
Kim Duyên được vây kín trong vòng tay của người hâm mộ, gia đình và cả đại gia đình Hoàn vũ. Ngoài những người không thể thiếu là cha mẹ, Á hậu 2 Miss Supranational may mắn được hai cô "trò cưng" là Ngọc Châu và Thủy Tiên ra tận sân bay đón.
Ngọc Châu và Thủy Tiên đều là thành viên trong team Kim Duyên thuộc khuôn khổ chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tại sân bay, ba cô gái của đại gia đình Hoàn vũ tay bắt mặt mừng. Thủy Tiên và Ngọc Châu đều vui mừng khi gặp lại mentor của mình.
Trước đó, người hâm mộ đã vây kín tại sân bay để chào đón Kim Duyên. Cô được giăng băng rôn, bên trên là hình ảnh người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi. Ngoài ra, Doraemon - nhân vật vốn khiến Kim Duyên bị antifan tấn công tại Hoa hậu Siêu quốc gia nay lại trở thành biểu tượng mới cho fandom của Kim Duyên.