Kim Duyên chính thức về Việt Nam sau khi lập công tại Miss Supranatil 2022

Sau khi lập công tại Miss Supranational, Á hậu 2 Miss Supranational Kim Duyên chính thức về Việt Nam vào sáng ngày 25/7. Người đẹp gốc Cần Thơ đã kiến tạo thành tích mới cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia.

Kim Duyên được vây kín trong vòng tay của người hâm mộ, gia đình và cả đại gia đình Hoàn vũ. Ngoài những người không thể thiếu là cha mẹ, Á hậu 2 Miss Supranational may mắn được hai cô "trò cưng" là Ngọc Châu và Thủy Tiên ra tận sân bay đón.

Thủy Tiên chào đón Kim Duyên với lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam - Ảnh: Internet

Người hâm mộ đã có mặt từ sớm đế chào đón Kim Duyên - Ảnh: Internet

Ngọc Châu và Thủy Tiên đều là thành viên trong team Kim Duyên thuộc khuôn khổ chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tại sân bay, ba cô gái của đại gia đình Hoàn vũ tay bắt mặt mừng. Thủy Tiên và Ngọc Châu đều vui mừng khi gặp lại mentor của mình.

Hình ảnh Doraemon phủ kín tại sân bay - Ảnh: Internet

Trước đó, người hâm mộ đã vây kín tại sân bay để chào đón Kim Duyên. Cô được giăng băng rôn, bên trên là hình ảnh người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi. Ngoài ra, Doraemon - nhân vật vốn khiến Kim Duyên bị antifan tấn công tại Hoa hậu Siêu quốc gia nay lại trở thành biểu tượng mới cho fandom của Kim Duyên.