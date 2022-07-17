Á hậu Kim Duyên dành lời 'có cánh' cho tân Hoa hậu Siêu quốc gia

Á hậu 2 Kim Duyên đã có những chia sẻ đầu tiên sau đêm chung kết của Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Theo đó, đại diện Việt Nam đã gửi lời chúc đến tân Hoa hậu Lalela Mswane và khẳng định chiến thắng của cô là hoàn toàn xứng đáng.

Duyên và bạn đã có khoảng thời gian ở cùng nhau tại 2 cuộc thi, nên Duyên biết bạn rất xinh đẹp, ngọt ngào, thông minh và thân thiện. Vì vậy, Duyên tin rằng chiến thắng của bạn là hoàn toàn thuyết phục và sẽ được đông đảo khán giả ủng hộ.

"Chúc mừng Lalela Mswane đã xuất sắc chiến thắng danh hiệu Miss Supranational lần thứ 13 và mang về cho đất nước của bạn chiếc vương miện đầy xứng đáng.

Duyên chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong nhiệm kỳ Miss Supranational lần này! Hãy tận hưởng nhé! Bạn sẽ là một hoa hậu tuyệt vời của tất cả mọi người và là niềm tự hào của quê hương bạn." - Kim Duyên viết trên trang cá nhân của mình.

Kim Duyên và Lalela Mswane từng gặp nhau tại Miss Universe 2021 - Ảnh: Internet

Cả hai có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau - Ảnh: Internet

Được biết, Kim Duyên và Lalela Mswane từng gặp nhau tại Miss Universe 2021. Trong cuộc thi này, đại diện Việt Nam lọt top 16, trong khi mỹ nhân Nam Phi đoạt giải Á hậu 2.

Tân Hoa hậu Siêu Quốc Gia Lalela Mswane được đánh giá cao từ nhan sắc, vóc dáng đến cả trí tuệ, đặc biệt trong phần thi ứng xử thì cô gần như không có đối thủ. Các vị trí còn lại là Á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan, Á hậu 2 là đại diện Việt Nam, Á hậu 3 là đại diện Indonesia, Á hậu 4 là đại diện Venezuela.

Danh hiệu Á hậu 2 của Kim Duyên tại Miss Supranational cũng thành tích cao nhất mà một đại diện Việt Nam đạt được tại cuộc thi này - Ảnh: Internet

Tuy gây ra nhiều tranh cãi trong quá trình tham gia Miss Supranational năm nay, Kim Duyên vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi danh hiệu Á hậu 2 của mình. Đây cũng thành tích cao nhất mà một đại diện Việt Nam đạt được tại cuộc thi này.