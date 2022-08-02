Á hậu Kim Duyên bị khui bảng điểm nợ 43 tín chỉ, bị buộc thôi học, netizen phản ứng "cực gắt", fan quốc tế lên hẳn bài chỉ trích

Hàng loạt những bằng chứng liên quan đến câu chuyện này cũng được dân tình lan truyền rầm rộ khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể, một group kín đã đăng 1 file tài liệu để chứng minh người đẹp không chỉ nợ tín chỉ mà còn bị buộc thôi học. Trước đó, Kim Duyên vừa bị “khui” chuyện nợ 43 tín chỉ khi còn học Đại học.

Mới đây, một loạt hội nhóm bàn luận về showbiz rầm rộ thông tin về Á hậu Kim Duyên nói dối chuyện bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Qua đó, những trang này đưa tin Kim Duyên đã bị buộc thôi học tại Đại học Nam Cần Thơ chứ không phải bảo lưu như nàng hậu đã công bố với công chúng trước đó.

Mạng xã hội lan truyền rầm rộ hình ảnh chứng minh Kim Duyên nói dối chuyện bảo lưu kết quả học tập.

Về phía fan sắc đẹp quốc tế, ngay trong lần đầu tiên thông tin về chuyện học tập của Kim Duyên nổ ra, đã có bài đăng chỉ trích nàng hậu Việt Nam.

Bài đăng của một netizen quốc tế.

Còn đối với cộng đồng fan sắc đẹp nước nhà, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí phản ứng khá gay gắt. Mọi người đều mong rằng nàng hậu có thể chính thức lên tiếng giải thích tường tận.

- “8 năm rồi thì còn bảo lưu gì nữa?”.

- “Không nói vấn đề chị tự nhận là cử nhân Đại Học nhưng 2 việc THÔI HỌC và BỊ BUỘC THÔI HỌC là 2 nghĩa hoàn toàn khác nhau”.

- “Mong chị có thể lên tiếng, chứ nhiều ồn ào quá rồi”.

- “43 tín chỉ luôn chời, giờ mà trả là mệt nghỉ”.

- “Giỏi đến đâu mình không cần biết, nhưng đã nói dối thì chê”.

Hiện mới đây, khi xuất hiện tại buổi họp báo ra công bố cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm diễn ra tại Long An sáng nay, Kim Duyên đã có những chia sẻ ngắn gọn với truyền thông về vấn đề này:

"Tôi không trả lời về thông tin này nữa vì đã nói rất nhiều lần rồi. Trường của tôi cũng đã lên tiếng về thông tin này trước đó. Nếu mọi người thật sự yêu mến, quan tâm tôi, mọi người sẽ hiểu rõ về thông tin này. Những thông tin bên lề hoàn toàn không chính xác."