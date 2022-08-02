Á hậu Kim Duyên bị khui bảng điểm nợ 43 tín chỉ, bị buộc thôi học, netizen phản ứng "cực gắt", fan quốc tế lên hẳn bài chỉ trích

Hậu trường 02/08/2022 14:13

Thậm chí, một group kín đã đăng 1 file tài liệu để chứng minh người đẹp không chỉ nợ tín chỉ mà còn bị buộc thôi học.

Mới đây, một loạt hội nhóm bàn luận về showbiz rầm rộ thông tin về Á hậu Kim Duyên nói dối chuyện bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Qua đó, những trang này đưa tin Kim Duyên đã bị buộc thôi học tại Đại học Nam Cần Thơ chứ không phải bảo lưu như nàng hậu đã công bố với công chúng trước đó.

Á hậu Kim Duyên bị khui bảng điểm nợ 43 tín chỉ, bị buộc thôi học, netizen phản ứng 'cực gắt', fan quốc tế lên hẳn bài chỉ trích - Ảnh 1
Bài đăng tố Á hậu Kim Duyên nói dối chuyện bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Nam Cần Thơ.

Hàng loạt những bằng chứng liên quan đến câu chuyện này cũng được dân tình lan truyền rầm rộ khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể, một group kín đã đăng 1 file tài liệu để chứng minh người đẹp không chỉ nợ tín chỉ mà còn bị buộc thôi học. Trước đó, Kim Duyên vừa bị “khui” chuyện nợ 43 tín chỉ khi còn học Đại học.

Á hậu Kim Duyên bị khui bảng điểm nợ 43 tín chỉ, bị buộc thôi học, netizen phản ứng 'cực gắt', fan quốc tế lên hẳn bài chỉ trích - Ảnh 2

Á hậu Kim Duyên bị khui bảng điểm nợ 43 tín chỉ, bị buộc thôi học, netizen phản ứng 'cực gắt', fan quốc tế lên hẳn bài chỉ trích - Ảnh 3

Á hậu Kim Duyên bị khui bảng điểm nợ 43 tín chỉ, bị buộc thôi học, netizen phản ứng 'cực gắt', fan quốc tế lên hẳn bài chỉ trích - Ảnh 4
Mạng xã hội lan truyền rầm rộ hình ảnh chứng minh Kim Duyên nói dối chuyện bảo lưu kết quả học tập.

 

Về phía fan sắc đẹp quốc tế, ngay trong lần đầu tiên thông tin về chuyện học tập của Kim Duyên nổ ra, đã có bài đăng chỉ trích nàng hậu Việt Nam.

Á hậu Kim Duyên bị khui bảng điểm nợ 43 tín chỉ, bị buộc thôi học, netizen phản ứng 'cực gắt', fan quốc tế lên hẳn bài chỉ trích - Ảnh 5
Bài đăng của một netizen quốc tế.

Còn đối với cộng đồng fan sắc đẹp nước nhà, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí phản ứng khá gay gắt. Mọi người đều mong rằng nàng hậu có thể chính thức lên tiếng giải thích tường tận.

- “8 năm rồi thì còn bảo lưu gì nữa?”.

- “Không nói vấn đề chị tự nhận là cử nhân Đại Học nhưng 2 việc THÔI HỌC và BỊ BUỘC THÔI HỌC là 2 nghĩa hoàn toàn khác nhau”.

- “Mong chị có thể lên tiếng, chứ nhiều ồn ào quá rồi”.

- “43 tín chỉ luôn chời, giờ mà trả là mệt nghỉ”.

- “Giỏi đến đâu mình không cần biết, nhưng đã nói dối thì chê”.

Hiện mới đây, khi xuất hiện tại buổi họp báo ra công bố cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm diễn ra tại Long An sáng nay, Kim Duyên đã có những chia sẻ ngắn gọn với truyền thông về vấn đề này:

"Tôi không trả lời về thông tin này nữa vì đã nói rất nhiều lần rồi. Trường của tôi cũng đã lên tiếng về thông tin này trước đó. Nếu mọi người thật sự yêu mến, quan tâm tôi, mọi người sẽ hiểu rõ về thông tin này. Những thông tin bên lề hoàn toàn không chính xác."

Con gái đại gia Minh Nhựa khoe sắc vóc sau sinh "đỉnh chóp", eo thon, bụng phẳng, không một vết rạn

Con gái đại gia Minh Nhựa khoe sắc vóc sau sinh "đỉnh chóp", eo thon, bụng phẳng, không một vết rạn

Những hình ảnh mới nhất của Joyce Phạm khiến không ít người hâm mộ trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp sau sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Duyên Á hậu Kim Duyên Kim Duyên nợ môn Kim Duyên bị buộc thôi học

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 59 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An