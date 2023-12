Luật sư nói gì về vụ Phương Mỹ Chi bị 'réo tên' là nhân vật trong video 'nóng' đang phát tán trên mạng xã hội?

Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã nỗ lực tìm kiếm và tập hợp chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công An và đã được tiếp nhận. Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định, Phương Mỹ Chi không phải là nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ".

Những ngày qua, từ khóa liên quan đến Phương Mỹ Chi và video nhạy cảm được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng