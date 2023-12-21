Luật sư nói gì về vụ Phương Mỹ Chi bị 'réo tên' là nhân vật trong video 'nóng' đang phát tán trên mạng xã hội?

Phương Mỹ Chi chia sẻ bài viết dài trên trang cá nhân: "Thông tin trên là sai lệch, vô căn cứ và ảnh hưởng đến hình ảnh, tâm lý của tôi cùng nhiều khán giả yêu thương tôi. Tôi xin khẳng định đó là thông tin bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự. Tôi luôn không ngừng nhắc nhở bản thân phải có ý thức, trách nhiệm giữ gìn hình ảnh trước khán giả....

Những ngày qua, từ khóa liên quan đến Phương Mỹ Chi và video nhạy cảm được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng. Mặc dù, ngay khi bị réo tên vào đoạn clip này, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận mình không phải nhân vật chính trong video. Đồng thời, cô khẳng định đã tập hợp bằng chứng để trình báo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã nỗ lực tìm kiếm và tập hợp chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công An và đã được tiếp nhận. Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định, Phương Mỹ Chi không phải là nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ".

Dưới góc nhìn pháp lý liên quan đến trường hợp của Phương Mỹ Chi, theo thông tin từ báo Lao Động, luật sư Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật Nam Thành Nam (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, khi tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm, đơn vị A05 có thể trực tiếp giải quyết hoặc chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư nhấn mạnh: "Dù có hay không là nhân vật nữ chính trong clip thì ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng là người bị hại trong vụ việc này. Đơn trình báo của nữ ca sỹ là cơ sở để cơ quan chức năng làm rõ chân tướng sự việc.

Trường hợp người trong video không phải là ca sĩ Phương Mỹ Chi thì trước tiên, cộng đồng sẽ nhìn nhận đúng đắn và tích cực hơn về nữ ca sĩ. Đồng thời, Phương Mỹ Chi có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm (phát tán clip "nóng") gây ra theo quy định của pháp luật".

Luật sư Vũ Văn Tuấn nhấn mạnh: "Dù có hay không là nhân vật nữ chính trong clip thì ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng là người bị hại trong vụ việc này..."

Theo luật sư Vũ Văn Tuấn, những người phát tán clip (bất kể người đó có phải là chủ nhân của clip hay không) sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình, cụ thể: Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP), đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, "làm nhục người khác”, tội "vu khống” quy định tại Điều 155, Điều 156 và Điều 326 BLHS.

Luật sư cho rằng, những người phát tán, đăng tải những hình ảnh, video nhạy cảm của một ai đó thường sẽ có 1 trong 3 lý do: Mưu cầu vật chất, tiền; cố tình bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của người khác hoặc không vì mục đích nào mà chỉ là vô ý, thiếu hiểu biết.

"Nếu biết trước hành vi có thể xảy ra, các bên có thể thương lượng giải quyết vì một khi hình ảnh, clip đã bị phát tán thì mức độ lan truyền rất nhanh, ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của người bị phát tán clip nên cần cân nhắc.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp thì người bị phát tán thông tin nhạy cảm trên mạng nên thông báo ngay với cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại và hậu quả không đáng có sau này" - luật sư nói.

Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường cũng cho rằng, hành vi phát tán những thông tin bí mật đời tư cá nhân của người khác lên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của người khác

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường cũng cho rằng, hành vi phát tán những thông tin bí mật đời tư cá nhân của người khác lên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của người khác có thể bị xử lý hình sự về tội Đưa thông tin trái phép trên mạng Internet theo Điều 288 BLHS, tội Vu khống theo Điều 156 BLHS, tội Làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS hoặc các tội danh khác theo quy định của pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin, tần số, vô tuyến điện.

Luật sư phân tích, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Việc đăng tải những clip sex, những hình ảnh, clip khơi gợi ham muốn tình dục, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trái với thuần phong mỹ tục, gieo rắc lối sống trụy lạc, hưởng thụ thì đây cũng là những hành vi vi phạm pháp luật, và người thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị xử lý hình sự.

Thông thường những hình ảnh clip sex lan truyền trên mạng xã hội thì số lượng người tiếp cận thông tin rất lớn. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đây là clip đồi trụy, có dung lượng từ 1GB trở lên hoặc có từ 10 người tiếp cận trở lên thì người phát tán clip sex này sẽ bị xử lý hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, bất kể người đó có phải là chủ nhân của clip hay không.

Hiện, sự việc đã có đơn trình báo của nữ ca sĩ, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiến hành thụ lý tin báo và xác minh trong thời hạn hai tháng, có thể gia hạn một lần không quá hai tháng

Trường hợp hành vi được xác định là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và văn hóa phẩm đó lại là cắt ghép dàn dựng hoặc sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra video với mục đích nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì người thực hiện hành vi này còn bị xử lý về tội Vu khống theo Điều 156 BLHS.

Hiện, sự việc đã có đơn trình báo của nữ ca sĩ, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiến hành thụ lý tin báo và xác minh trong thời hạn hai tháng, có thể gia hạn một lần không quá hai tháng. Kết thúc thời hạn này, cơ quan điều tra sẽ quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ, tội Vu khống, tội Làm nhục người khác..., tùy thuộc vào kết quả xác minh.

"Đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân, đồng thời liên quan đến an ninh mạng. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, xác minh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật" - lời Tiến sĩ Đặng Văn Cường.