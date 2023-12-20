Phương Mỹ Chi vướng ồn ào clip nhạy cảm, ba nuôi Quang Lê lần đầu lên tiếng khẳng định một điều!

Động thái mới của Quang Lê dành cho con gái nuôi nhận được nhiều sự yêu mến.
- Phương Mỹ Chi nói một câu khi bị nghi liên quan đến clip nhạy cảm
- Phương Mỹ Chi khoe vẻ đáng yêu, ngây thơ tuổi 20
Bước ra từ cuộc thi The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi từng đầu quân cho công ty của ba nuôi là ca sĩ Quang Lê và được anh dẫn dắt những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Đến năm 2019, Phương Mỹ Chi quyết định rời khỏi công ty của Quang Lê để thoát ra vùng an toàn, bứt phá bản thân hơn. Tuy nhiên, có nhiều người cũng cho rằng cả hai đã xảy ra bất hòa, nhưng thực tế mối quan hệ giữa 2 thầy trò vẫn duy trì tốt đẹp.
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã đăng tải loạt ảnh khi đi biểu diễn. Những ngày qua, dù bị réo tên không ngừng vào ồn ào clip nhạy cảm nhưng có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn giữ thần thái rạng rỡ, chuyên nghiệp. Trước đó, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng phủ nhận là nhân vật chính trong đoạn clip và nhờ sự can thiệp của pháp luật.
Mặc dù không lên tiếng bênh vực giữa ồn ào của con gái tuy nhiên dưới phần bình luận bài đăng mới của Phương Mỹ Chi, Quang Lê đã để lại động viên đáng chú ý: "Con của ba càng ngày càng xinh giỏi nữa, ba rất hãnh diện về con". Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi đã gửi lời cảm ơn đến ba nuôi: "Con cảm ơn ba".
Thời điểm cả 2 vướng tin đồn bất hoà, năm 2021, chia sẻ với truyền thông, Quang Lê lần đầu lên tiếng làm rõ rằng giữa hai người không có vấn đề gì nhưng mẹ Phương Mỹ Chi lại khiến Quang Lê giận vì thường đặt điều kiện.
Quang Lê chia sẻ:“Giận mẹ không gặp con là thế, chứ đến bây giờ tôi vẫn rất thương Phương Mỹ Chi. Có những vấn đề, tôi và mẹ ruột Phương Mỹ Chi không đồng tình với nhau, nên mẹ của Phương Mỹ Chi có động thái là ngăn bé, không cho hợp tác với tôi. Với những trường hợp thế thì gia đình có những quyết định riêng, có những câu chuyện riêng, tôi sẽ không làm việc được chứ không phải không thương Phương Mỹ Chi”.