Phương Mỹ Chi vướng ồn ào clip nhạy cảm, ba nuôi Quang Lê lần đầu lên tiếng khẳng định một điều!

Bước ra từ cuộc thi The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi từng đầu quân cho công ty của ba nuôi là ca sĩ Quang Lê và được anh dẫn dắt những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Đến năm 2019, Phương Mỹ Chi quyết định rời khỏi công ty của Quang Lê để thoát ra vùng an toàn, bứt phá bản thân hơn. Tuy nhiên, có nhiều người cũng cho rằng cả hai đã xảy ra bất hòa, nhưng thực tế mối quan hệ giữa 2 thầy trò vẫn duy trì tốt đẹp.

Bước ra từ cuộc thi The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi từng đầu quân cho công ty của ba nuôi là ca sĩ Quang Lê và được anh dẫn dắt những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã đăng tải loạt ảnh khi đi biểu diễn. Những ngày qua, dù bị réo tên không ngừng vào ồn ào clip nhạy cảm nhưng có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn giữ thần thái rạng rỡ, chuyên nghiệp. Trước đó, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng phủ nhận là nhân vật chính trong đoạn clip và nhờ sự can thiệp của pháp luật.