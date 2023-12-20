Phương Mỹ Chi vướng ồn ào clip nhạy cảm, ba nuôi Quang Lê lần đầu lên tiếng khẳng định một điều!

Hậu trường 20/12/2023 08:47

Động thái mới của Quang Lê dành cho con gái nuôi nhận được nhiều sự yêu mến.

Bước ra từ cuộc thi The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi từng đầu quân cho công ty của ba nuôi là ca sĩ Quang Lê và được anh dẫn dắt những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Đến năm 2019, Phương Mỹ Chi quyết định rời khỏi công ty của Quang Lê để thoát ra vùng an toàn, bứt phá bản thân hơn. Tuy nhiên, có nhiều người cũng cho rằng cả hai đã xảy ra bất hòa, nhưng thực tế mối quan hệ giữa 2 thầy trò vẫn duy trì tốt đẹp.

Phương Mỹ Chi vướng ồn ào clip nhạy cảm, ba nuôi Quang Lê lần đầu lên tiếng khẳng định một điều! - Ảnh 1
Bước ra từ cuộc thi The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi từng đầu quân cho công ty của ba nuôi là ca sĩ Quang Lê và được anh dẫn dắt những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã đăng tải loạt ảnh khi đi biểu diễn. Những ngày qua, dù bị réo tên không ngừng vào ồn ào clip nhạy cảm nhưng có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn giữ thần thái rạng rỡ, chuyên nghiệp. Trước đó, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng phủ nhận là nhân vật chính trong đoạn clip và nhờ sự can thiệp của pháp luật.

Phương Mỹ Chi vướng ồn ào clip nhạy cảm, ba nuôi Quang Lê lần đầu lên tiếng khẳng định một điều! - Ảnh 2
Những ngày qua, dù bị réo tên không ngừng vào ồn ào clip nhạy cảm nhưng có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn giữ thần thái rạng rỡ, chuyên nghiệp

Mặc dù không lên tiếng bênh vực giữa ồn ào của con gái tuy nhiên dưới phần bình luận bài đăng mới của Phương Mỹ Chi, Quang Lê đã để lại động viên đáng chú ý: "Con của ba càng ngày càng xinh giỏi nữa, ba rất hãnh diện về con". Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi đã gửi lời cảm ơn đến ba nuôi: "Con cảm ơn ba".

Phương Mỹ Chi vướng ồn ào clip nhạy cảm, ba nuôi Quang Lê lần đầu lên tiếng khẳng định một điều! - Ảnh 3
Quang Lê đã để lại động viên con gái đáng chú ý

Thời điểm cả 2 vướng tin đồn bất hoà, năm 2021, chia sẻ với truyền thông, Quang Lê lần đầu lên tiếng làm rõ rằng giữa hai người không có vấn đề gì nhưng mẹ Phương Mỹ Chi lại khiến Quang Lê giận vì thường đặt điều kiện.

Phương Mỹ Chi vướng ồn ào clip nhạy cảm, ba nuôi Quang Lê lần đầu lên tiếng khẳng định một điều! - Ảnh 4
Có thể thấy, mối quan hệ thầy trò giữa Quang Lê - Phương Mỹ Chi vẫn tốt đẹp, không bất hoà như dân mạng đồn đoán

Quang Lê chia sẻ:“Giận mẹ không gặp con là thế, chứ đến bây giờ tôi vẫn rất thương Phương Mỹ Chi. Có những vấn đề, tôi và mẹ ruột Phương Mỹ Chi không đồng tình với nhau, nên mẹ của Phương Mỹ Chi có động thái là ngăn bé, không cho hợp tác với tôi. Với những trường hợp thế thì gia đình có những quyết định riêng, có những câu chuyện riêng, tôi sẽ không làm việc được chứ không phải không thương Phương Mỹ Chi”.

Phương Mỹ Chi có động thái mới sau ồn ào clip nhạy cảm

Phương Mỹ Chi có động thái mới sau ồn ào clip nhạy cảm

Phương Mỹ Chi diện trang phục trẻ trung, thần sắc tươi tắn. Đính kèm theo đó là dòng trạng thái ngắn gọn: “Chưa có Giáng sinh nhưng đã có dáng xinh”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi - Quang Lê Quang Lê

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 47 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?