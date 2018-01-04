Lóa mắt với 3 chiếc vương miện đáng giá gần 5 tỷ đồng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẽ nhận được chiếc vương miện có giá 2,7 tỷ đồng, được chế tác từ hàng ngàn viên pha lê và ngọc trai lấp lánh. Riêng hai Á hậu sẽ nhận vương miện trị giá 800 triệu đồng.

Khác với những năm trước, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ cho khán giả. Cuộc thi năm nay có sự dịch chuyển về cơ cấu giải thưởng cho những người đẹp lot Top 3. Thay vì chỉ trao 1 vương miện cho Hoa hậu như trước đây, ban tổ chức quyết định sẽ trao thêm 2 vương miện cho 2 Á hậu. Tân Hoa hậu sẽ nhận được vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng - Ảnh: Internet Tại buổi họp báo công bố nội dung thi đêm chung kết, trưởng ban tổ chức đã hé lộ mức giá khủng của 3 chiếc vương miện ngọc trai. Theo đó, người đẹp giành vị trí cao nhất sẽ nhận được vương miện có tên Empower đáng giá 2,7 tỷ đồng, đính 10 viên ngọc trai nuôi cấy tự nhiên, 49 viên ngọc trai Akoya và 1.165 viên đá shapphire.

Vật phẩm đáng giá này một tuyệt tác của đội ngũ chế tác và thiết kế đến từ thương hiệu Long Beach Pearl. Ngoài ra, tân Hoa hậu sẽ nhận được nhiều quà tặng giá trị khác như: Giải thưởng tiền mặt từ Nam Á Bank, 2 năm sử dụng căn hộ cao cấp tại TP. HCM… Vương miện của hai Á hậu được thiết kế đơn giản hơn, có giá 800 triệu đồng- Ảnh: Dân Việt

Bên cạnh đó, 2 người đẹp giành ngôi Á hậu cũng sẽ nhận vương miện có giá 800 triệu đồng, được thiết kế đơn giản hơn nhưng mang ý nghĩa khích lệ sự cố gắng của họ. Đi cùng với giải thưởng, Á hậu 1 và Á hậu 2 sẽ nhận thêm nhiều phần quà giá trị khác đến từ các nhà tài trợ. Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2017, được tổ chức tại Philippines - Ảnh: Internet Sau một tháng tạm hoãn thi vì bão số 12, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẽ diễn ra vào ngày 6/1 tới tại thành phố biển Nha Trang. Ngoài sự xuất hiện của Hoa hậu Mai Phương Thúy trong vai trò ban giám khảo, nhiều ca sĩ nổi tiếng như Phương Vy, Dương Triệu Vũ, Mai Tiến Dũng, Giang Hồng Ngọc… cũng sẽ góp mặt trong sự kiện này. Đây là chiếc vương miện đắt nhất trong lịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Sau thời gian vắng bóng khỏi showbiz, Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ xuất hiện trong tập 9 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" với vai trò là người thị phạm cho các thí sinh tạo dáng và chụp ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loa-mat-voi-3-chiec-vuong-mien-dang-gia-gan-5-ty-dong-cua-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2017-265373.html