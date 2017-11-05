Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết

Bất chấp mưa bão, ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12, đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn diễn ra tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa). Dù công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, các thí sinh phải trang điểm dưới ánh đèn điện thoại nhưng chương trình vẫn diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là vòng thi khá quan trọng để chọn 45 gương mặt tiến vào vòng chung kết, vì vậy các người đẹp đã nỗ lực hết mình để tỏa sáng trong hai phần thi bikini và trang phục dạ hội.