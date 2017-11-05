Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết

Giải trí 05/11/2017 12:21

Khi diện bikini, nhiều thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lộ vòng eo “bánh mì”, nhăn nhúm và chảy xệ khiến nhiều người thất vọng. Thế nhưng, khuyết điểm này không hề ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn các thí sinh lọt vào vòng chung kết.

Bất chấp mưa bão, ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12, đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn diễn ra tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa). Dù công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, các thí sinh phải trang điểm dưới ánh đèn điện thoại nhưng chương trình vẫn diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là vòng thi khá quan trọng để chọn 45 gương mặt tiến vào vòng chung kết, vì vậy các người đẹp đã nỗ lực hết mình để tỏa sáng trong hai phần thi bikini và trang phục dạ hội.

Tuy nhiên, ở ngay phần thi đầu tiên, đa số các thí sinh đều để lộ nhiều nhược điểm hình thể. Đặc biệt là vòng eo to và thô, thậm chí còn chảy xệ, gây thất vọng cho khán giả xem truyền hình.

Dù vậy, khi công bố kết quả thì các người đẹp này vẫn lọt vào vòng chung kết, khiến nhiều người bức xúc, "không thể hiểu nổi".

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết
Thí sinh Mỹ Hạnh có gương mặt sáng nhưng sở hữu vòng 2 to và thô - Ảnh: Zing

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết
Một thí sinh khác cũng có nhược điểm tương tự - Ảnh: Zing

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết
Thật khó để tìm được 1 thí sinh sở hữu vòng 2 chuẩn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay - Ảnh: Zing

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết
Thí sinh này có vòng eo tạm được nhưng lại sở hữu cặp đùi to và thô - Ảnh: Zing

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết
Ngắm hình thể các thí sinh lọt vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ, nhiều người cho biết càng "mất niềm tin" vào các cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Zing 

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết
Thí sinh này cũng có gương mặt sáng nhưng vòng 2 lại chảy xệ, kém săn chắc - Ảnh: Zing

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Ngán ngẩm trước những thí sinh có vòng eo dư mỡ, chảy xệ vẫn lọt vào chung kết
Hoàng Thùy là một trong những thí sinh hiếm hoi sở hữu hình thể đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Zing 

Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết

Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết

Dân mạng khá sốc khi nhìn vào loạt ảnh thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ăn mặc đơn giản trong buổi tổng duyệt, chuẩn bị cho đêm bán kết sắp tới.

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Từ khóa:   bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 thí sinh hoa hậu hoàn vũ

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