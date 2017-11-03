Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết

Giải trí 03/11/2017 17:19

Dân mạng khá sốc khi nhìn vào loạt ảnh thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ăn mặc đơn giản trong buổi tổng duyệt, chuẩn bị cho đêm bán kết sắp tới.

Sáng nay 3/11, top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tiến hành tổng duyệt tiết mục nhảy để chuẩn bị cho đêm bán kết vào tối 4/11. Các thí sinh có mặt từ rất sớm để tập luyện. Có lẽ vì các buổi tập đều không quy định trang phục nên nhiều thí sinh đã lựa chọn trang phục một cách sơ sài.

Trong ảnh, nhiều người đẹp mặc khá đơn giản. Đáng chú ý là một thí sinh diện đồ hình chuột Mickey khá nổi bật, nhiều khán giả cho rằng thí sinh này diện đồ ngủ để tham gia tổng duyệt.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt
Có thể thấy các người đẹp ăn mặc khá đơn giản khi tham gia tập luyện. Đặc biệt là thí sinh diện đồ hình chuột Mickey gây chú ý - Ảnh: Internet

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt
Nhiều thí sinh khá lơ là với hình ảnh đời thường của mình. Một số người đẹp còn diện đồ công sở để tập nhảy - Ảnh: Internet

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt
Người đẹp này còn diện đồ như đi tập thể dục, lộ khuyết điểm hình thể - Ảnh: Internet

Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết - Ảnh 4
Ăn mặc đơn giản nên nhiều thí sinh chưa thể hiện được điểm nổi bật của bản thân - Ảnh: Internet

Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết - Ảnh 5
Đa số các thí sinh chỉ tô son hết sức đơn giản - Ảnh: Internet

Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết - Ảnh 6
Thí sinh Nghệ An khá nổi bật trong buổi tập luyện, tuy nhiên trang phục của cô lại quá đơn giản - Ảnh: Internet

Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết - Ảnh 7
Trước đó, các người đẹp cũng được khuyên là nên làm bản thân nổi bật trong cả quá trình của cuộc thi chứ không chỉ riêng những ngày thi chung - Ảnh: Internet

Thì ra đây mới là người đứng sau quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ của Hoàng Thùy

Thì ra đây mới là người đứng sau quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ của Hoàng Thùy

Trong khi mọi người ngăn cản thì bạn trai ngoại quốc lại ủng hộ và khuyên Hoàng Thuỳ nên chớp thời cơ nếu không muốn mất cơ hội thi Hoa hậu.

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