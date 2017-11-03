Dân mạng ngao ngán khi dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ diện áo ngủ, quần thể thao đi tổng duyệt bán kết

Sáng nay 3/11, top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tiến hành tổng duyệt tiết mục nhảy để chuẩn bị cho đêm bán kết vào tối 4/11. Các thí sinh có mặt từ rất sớm để tập luyện. Có lẽ vì các buổi tập đều không quy định trang phục nên nhiều thí sinh đã lựa chọn trang phục một cách sơ sài.

Trong ảnh, nhiều người đẹp mặc khá đơn giản. Đáng chú ý là một thí sinh diện đồ hình chuột Mickey khá nổi bật, nhiều khán giả cho rằng thí sinh này diện đồ ngủ để tham gia tổng duyệt.