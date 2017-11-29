Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Sau thời gian vắng bóng khỏi showbiz, Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ xuất hiện trong tập 9 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" với vai trò là người thị phạm cho các thí sinh tạo dáng và chụp ảnh.
Giành ngôi Á quân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, Dương Trương Thiên Lý không mặn mà xuất hiện ở các sự kiện giải trí mà nhanh chóng lên xe hoa cùng một doanh nhân Việt kiều gấp đôi tuổi mình.
Chồng đại gia của Thiên Lý chính là ông bầu tổ chức cuộc thi mà cô giành ngôi Á hậu. Sau khi lập gia đình, Dương Trương Thiên Lý lui hẳn về hậu trường để hỗ trợ ông xã phát triển sự nghiệp. Cô hiện đang nắm giữ chức vụ Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, là người trực tiếp đứng ra tuyển chọn các thí sinh đại diện nước nhà đi chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.
Dù đã nhiều năm không hoạt động trong showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mới đây, người đẹp bất ngờ xuất hiện với vai trò cố vấn trong tập 9 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - người hướng dẫn các thí sinh cách tạo dáng và catwark. Việc Dương Trương Thiên Lý đích thân ra hiện trường dẫn dắt học trò khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Trong đoạn clip giới thiệu tập 9 do ban tổ chức hé lộ, Á hậu họ Dương gây ấn tượng với màn catwark điêu luyện cùng phong thái chụp ảnh xuất thần. Người đẹp cũng khiến các đàn em bái phục trước màn thị phạm tạo dáng thời trang vô cùng chuyên nghiệp.