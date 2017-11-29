Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Giành ngôi Á quân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, Dương Trương Thiên Lý không mặn mà xuất hiện ở các sự kiện giải trí mà nhanh chóng lên xe hoa cùng một doanh nhân Việt kiều gấp đôi tuổi mình.

Chồng đại gia của Thiên Lý chính là ông bầu tổ chức cuộc thi mà cô giành ngôi Á hậu. Sau khi lập gia đình, Dương Trương Thiên Lý lui hẳn về hậu trường để hỗ trợ ông xã phát triển sự nghiệp. Cô hiện đang nắm giữ chức vụ Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, là người trực tiếp đứng ra tuyển chọn các thí sinh đại diện nước nhà đi chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.