Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hậu trường 29/11/2017 16:07

Sau thời gian vắng bóng khỏi showbiz, Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ xuất hiện trong tập 9 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" với vai trò là người thị phạm cho các thí sinh tạo dáng và chụp ảnh.

Giành ngôi Á quân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, Dương Trương Thiên Lý không mặn mà xuất hiện ở các sự kiện giải trí mà nhanh chóng lên xe hoa cùng một doanh nhân Việt kiều gấp đôi tuổi mình.

Chồng đại gia của Thiên Lý chính là ông bầu tổ chức cuộc thi mà cô giành ngôi Á hậu. Sau khi lập gia đình, Dương Trương Thiên Lý lui hẳn về hậu trường để hỗ trợ ông xã phát triển sự nghiệp. Cô hiện đang nắm giữ chức vụ Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, là người trực tiếp đứng ra tuyển chọn các thí sinh đại diện nước nhà đi chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 1
Nhan sắc trời phú của Á hậu Thiên Lý không thay đổi nhiều theo thời gian - Ảnh: Internet

Dù đã nhiều năm không hoạt động trong showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mới đây, người đẹp bất ngờ xuất hiện với vai trò cố vấn trong tập 9 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - người hướng dẫn các thí sinh cách tạo dáng và catwark. Việc Dương Trương Thiên Lý đích thân ra hiện trường dẫn dắt học trò khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trong đoạn clip giới thiệu tập 9 do ban tổ chức hé lộ, Á hậu họ Dương gây ấn tượng với màn catwark điêu luyện cùng phong thái chụp ảnh xuất thần. Người đẹp cũng khiến các đàn em bái phục trước màn thị phạm tạo dáng thời trang vô cùng chuyên nghiệp.

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 2
Người đẹp thay nhiều trang phục khác nhau để hướng dẫn thí sinh tạo dáng trong từng bối cảnh - Ảnh: Internet

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 3
Màn thị phạm ấn tượng của Dương Trương Thiên Lý khiến nhiều thí sinh bái phục - Ảnh: Internet

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 4

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 5
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 thể hiện khả năng chụp ảnh tự tin trước ống kính - Ảnh: Internet

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 6
Không phải người mẫu nhưng Á hậu họ Dương vẫn đi catwalk rất điêu luyện - Ảnh: Internet

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 7
Vẻ đẹp không tuổi của Dương Trương Thiên Lý ở tuổi U30 - Ảnh: Internet

Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất với màn thị phạm ấn tượng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 8
Nhiều người nhận xét, trông Thiên Lý còn trẻ trung hơn các thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ năm nay - Ảnh: Internet

Ngày ấy - bây giờ của thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Ai 'dậy thì' thành công?

Ngày ấy - bây giờ của thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Ai 'dậy thì' thành công?

Những hình ảnh thời ấu thơ của dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa được chia sẻ khiến cư dân mạng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Trương Thiên Lý Á hậu Dương Trương Thiên Lý Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tôi là hoa hậu hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 53 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42