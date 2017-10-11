Vào ngày 29/09/2017, tại khách sạn Lotte Legend Sai Gon, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tổ chức sự kiện công bố top 70 thí sinh xuất sắc nhất hai miền Bắc – Nam để bước vào vòng bán kết toàn quốc. Nhân dịp này, BTC cuộc thi và nhãn hàng Oriflame Việt Nam đã cùng kí kết thoả thuận tài trợ, Oriflame Việt Nam trở thành nhà tài trợ mỹ phẩm chính thức của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Nhãn hàng Oriflame sẽ đồng hành cùng cuộc thi trong nhiều hoạt động với vai trò cung cấp mỹ phẩm nhằm hỗ trợ thí sinh được chăm sóc da và trang điểm với những dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu hiện nay của Oriflame. Bên cạnh việc từng xuất hiện với vai trò là nhà tài trợ của các Tuần lễ thời trang lớn tại Moscow và Stockholm, Oriflame nay đã xuất hiện tại đấu trường sắc đẹp danh giá bậc nhất Việt Nam – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sự kiện hợp tác lần này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, một dấu ấn khẳng định sự uy tín và chất lượng trong sự phối hợp độc đáo cho thương hiệu giữa hai bên.

Chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Chương trình sẽ phát sóng vào 21 giờ 35 Chủ Nhật hàng tuần trên VTV9 và 21 giờ thứ 7 hàng tuần trên 7 kênh: Kênh An ninh thế giới (ANTG), Kênh Khoa giáo và Giải trí Miền tây (THĐT 2 - Miền Tây), Kênh Giải trí dành cho giới trẻ (BTV6-2Idol), kênh Phim Hay, kênh Điện ảnh (MOV), Kênh An ninh TV (ANTV) từ 30/09.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam với bản quyền quốc tế của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm cùng ý chí, bản lĩnh, sự thông minh khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, cùng chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp đến từ các đơn vị hàng đầu của Việt Nam và Thế giới.

Theo BTC, điểm mới của cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của dàn cố vấn và hội đồng chuyên môn. Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu Lệ Hằng giữ vai trò mentor chính, đồng hành xuyên suốt cùng các thí sinh trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cũng như trong các hoạt động chính của cuộc thi. Dàn hội đồng chuyên môn gồm những tên tuổi uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực về sắc đẹp, thời trang như: Á hậu Võ Hoàng Yến, dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến, chuyên gia trang điểm Minh Lộc… góp phần nâng tầm đẳng cấp cho thí sinh.

Vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 25/10/2017 đến ngày 04/11/2017 tại tỉnh Khánh Hòa, trực tiếp trên kênh VTV6. Sau vòng thi này, ban giám khảo sẽ chọn ra 45 người đẹp xuất sắc tiếp tục thi đấu để trở thành chủ nhân của danh hiệu cao quý.

Vòng Chung kết diễn ra từ ngày 05/11/2017 đến ngày 02/12/2017 tại tỉnh Khánh Hòa (đêm chung kết tổ chức ngày 02/12/2017 tại sân khấu Hoàn vũ (Crown Center), Khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Resort, Nha Trang, Khánh Hòa). Đêm chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam – kênh VTV1.

Vé theo dõi đêm Bán kết và Chung kết tại sân khấu Crown Center cũng đã chính thức được mở bán tại website: www.hoahauhoanvuvietnam.com. Những cập nhật về cuộc thi cũng sẽ xuất hiện trên Fanpage của Oriflame Việt Nam: https://www.facebook.com/oriflamevn.