Trước nhiều sự chỉ trích của khán giả, Ốc Thanh Vân lên tiếng thanh minh rằng vì một số trục trặc về giấy tờ nên Phùng Ngọc Huy chưa thể về Việt Nam ngay để thăm Mai Phương.
Sau thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi được lan truyền, nhiều khán giả vô cùng bàng hoàng và xót xa.
Ngay sau đó, cái tên Phùng Ngọc Huy lập tức rơi vào tầm ngắm của dư luận. Nam ca sĩ nhận không ít chỉ trích là kẻ phụ tình vì bỏ rơi bạn gái cũ khi cô đang mang thai. Nhiều ý kiến cho rằng vì sự vô trách nhiệm của anh đã khiến Mai Phương rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.
Hiện tại nam ca sĩ phải khóa trang cá nhân vì bị “ném đá” khi không về Việt Nam để chăm sóc Mai Phương và con gái. Thậm chí bé Lavie (con gái của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương) phải ở nhà người quen vì không ai chăm sóc.
Trước “búa rìu” dư luận hướng về phía Phùng Ngọc Huy, Ốc Thanh Vân đã lên tiếng. Nữ diễn viên thanh minh, ba ruột của con gái Mai Phương hiện đang gặp trục trặc về giấy tờ và vì điều kiện chưa cho phép nên không thể về Việt Nam ngay lúc này.
Không chỉ nói giúp Phùng Ngọc Huy, Ốc Thanh Vân còn tag tên anh vào dòng tâm trạng liên quan đến Mai Phương. Điều này phần nào chứng minh được nam ca sĩ không hề vô tình như những lời mắng chửi của cư dân mạng mà thực sự quan tâm đến tình hình của mẹ Lavie.