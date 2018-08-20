Sau thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi được lan truyền, nhiều khán giả vô cùng bàng hoàng và xót xa.

Ngay sau đó, cái tên Phùng Ngọc Huy lập tức rơi vào tầm ngắm của dư luận. Nam ca sĩ nhận không ít chỉ trích là kẻ phụ tình vì bỏ rơi bạn gái cũ khi cô đang mang thai. Nhiều ý kiến cho rằng vì sự vô trách nhiệm của anh đã khiến Mai Phương rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.