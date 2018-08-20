Lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi

Hậu trường 20/08/2018 11:39

Trước nhiều sự chỉ trích của khán giả, Ốc Thanh Vân lên tiếng thanh minh rằng vì một số trục trặc về giấy tờ nên Phùng Ngọc Huy chưa thể về Việt Nam ngay để thăm Mai Phương.

Sau thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi được lan truyền, nhiều khán giả vô cùng bàng hoàng và xót xa. 

Ngay sau đó, cái tên Phùng Ngọc Huy lập tức rơi vào tầm ngắm của dư luận. Nam ca sĩ nhận không ít chỉ trích là kẻ phụ tình vì bỏ rơi bạn gái cũ khi cô đang mang thai. Nhiều ý kiến cho rằng vì sự vô trách nhiệm của anh đã khiến Mai Phương rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi - Ảnh 1
Được biết trước khi có con chung, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương đã yêu nhau 3 năm. Sau khi có thai cô chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân mà không cần sự chu cấp của Ngọc Huy - Ảnh: Internet
Lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi - Ảnh 2
Một trong những hình ảnh hiếm hoi Phùng Ngọc Huy và Mai Phương cùng tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh: Internet

Hiện tại nam ca sĩ phải khóa trang cá nhân vì bị “ném đá” khi không về Việt Nam để chăm sóc Mai Phương và con gái. Thậm chí bé Lavie (con gái của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương) phải ở nhà người quen vì không ai chăm sóc.

Trước “búa rìu” dư luận hướng về phía Phùng Ngọc Huy, Ốc Thanh Vân đã lên tiếng. Nữ diễn viên thanh minh, ba ruột của con gái Mai Phương hiện đang gặp trục trặc về giấy tờ và vì điều kiện chưa cho phép nên không thể về Việt Nam ngay lúc này.

Không chỉ nói giúp Phùng Ngọc Huy, Ốc Thanh Vân còn tag tên anh vào dòng tâm trạng liên quan đến Mai Phương. Điều này phần nào chứng minh được nam ca sĩ không hề vô tình như những lời mắng chửi của cư dân mạng mà thực sự quan tâm đến tình hình của mẹ Lavie.

Lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi - Ảnh 3
Hiện tại, Mai Phương tự chăm sóc con gái 5 tuổi - Ảnh: Internet
Lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi - Ảnh 4
Mai Phương chưa từng đề cập đến lý do 'đường ai nấy đi' với bạn trai dù đã có con chung - Ảnh: Internet
Lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi - Ảnh 5
Hiện tại, Phùng Ngọc Huy đang phát triển sự nghiệp tại Mỹ - Ảnh: Internet
Lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi - Ảnh 6
Tuy nhiên, sự nghiệp của anh vẫn chưa thực sự nổi bật và cuộc sống cũng không mấy khá giả - Ảnh: Internet

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Cách đây ít giờ, NSND Hồng Vân đã tiết lộ về tình trạng sức khoẻ diễn viên Mai Phương ở thời điểm hiện tại khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả không khỏi xót xa.

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