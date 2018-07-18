Lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình sau khi tự nhận giống con bệnh, không bao giờ hết khùng

Hậu trường 18/07/2018 16:02

Sau khi livestream thông báo đang bị trúng độc, Hoa khôi Nam Em khiến fan lo lắng tột độ khi lộ clip ngồi uống bia một mình.

Sau lùm xùm tình cảm với danh hài Trường Giang, Nam Em nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông. Trên trang cá nhân, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 không ít lần khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải nhiều dòng trạng thái lạ.

Cách đây không lâu, Nam Em hứng trọn “búa rìu” của dư luận vì tung clip buông vô lăng, vô tư nhún nhảy ca hát theo nhạc. Nhiều người cho rằng cô thiếu ý thức, bất chấp nguy hiểm cho tính mạng của mình và những người tham gia giao thông khác.

Lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình sau khi tự nhận giống con bệnh, không bao giờ hết khùng - Ảnh 1
Nam Em bị chỉ trích vì buông tay khi lái xe - Ảnh: Internet

Khi lùm xùm này chỉ vừa lắng xuống, top 8 Hoa hậu Trái đất lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao khi livestream thông báo mình đang ở một nơi xa và bị trúng độc. Chưa hết, nhiều người hoang mang khi Nam Em tự nhận mình bị khùng và sẽ không bao giờ hết khùng vì đây là cách giúp cuộc sống của cô nhẹ nhõm hơn.

Lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình sau khi tự nhận giống con bệnh, không bao giờ hết khùng - Ảnh 2
Nam Em livestream nhận bị khùng và sẽ không bao giờ bớt khùng - Ảnh: Internet
Lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình sau khi tự nhận giống con bệnh, không bao giờ hết khùng - Ảnh 3
Chân dài này tuyên bố đang ở một mình và bị bỏ bơ vơ giữa chợ đời - Ảnh: Internet

Giữa lúc fan đang lo lắng, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình. Theo những hình ảnh trong đoạn clip, có vẻ như chân dài này đang ở nước ngoài. Đáng chú ý, bộ trang phục cô mặc giống hệt bộ trong livestream được chia sẻ vào sáng 17/7.

 

Clip Nam Em ngồi uống bia một mình.

Lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình sau khi tự nhận giống con bệnh, không bao giờ hết khùng - Ảnh 4
Hình ảnh Nam Em ngồi uống bia một mình vừa được lan truyền - Ảnh: Internet

Lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình sau khi tự nhận giống con bệnh, không bao giờ hết khùng - Ảnh 5

Lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình sau khi tự nhận giống con bệnh, không bao giờ hết khùng - Ảnh 6
Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi chân dài này có nhiều biểu hiện khác lạ thời gian gần đây - Ảnh: Internet
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Nam Em vẫn chưa dứt được Trường Giang - Nhã Phương?

Người trong cuộc liên tiếp có những diễn biến khó lường, công chúng tha hồ đồn đoán không rõ sự thật ra sao.

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Từ khóa:   Nam Em hoa khôi Nam Em

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