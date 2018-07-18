Sau khi livestream thông báo đang bị trúng độc, Hoa khôi Nam Em khiến fan lo lắng tột độ khi lộ clip ngồi uống bia một mình.
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Sau lùm xùm tình cảm với danh hài Trường Giang, Nam Em nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông. Trên trang cá nhân, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 không ít lần khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải nhiều dòng trạng thái lạ.
Cách đây không lâu, Nam Em hứng trọn “búa rìu” của dư luận vì tung clip buông vô lăng, vô tư nhún nhảy ca hát theo nhạc. Nhiều người cho rằng cô thiếu ý thức, bất chấp nguy hiểm cho tính mạng của mình và những người tham gia giao thông khác.
Khi lùm xùm này chỉ vừa lắng xuống, top 8 Hoa hậu Trái đất lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao khi livestream thông báo mình đang ở một nơi xa và bị trúng độc. Chưa hết, nhiều người hoang mang khi Nam Em tự nhận mình bị khùng và sẽ không bao giờ hết khùng vì đây là cách giúp cuộc sống của cô nhẹ nhõm hơn.
Giữa lúc fan đang lo lắng, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lộ clip Nam Em ngồi uống bia một mình. Theo những hình ảnh trong đoạn clip, có vẻ như chân dài này đang ở nước ngoài. Đáng chú ý, bộ trang phục cô mặc giống hệt bộ trong livestream được chia sẻ vào sáng 17/7.
Clip Nam Em ngồi uống bia một mình.