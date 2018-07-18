Sau lùm xùm tình cảm với danh hài Trường Giang, Nam Em nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông. Trên trang cá nhân, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 không ít lần khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải nhiều dòng trạng thái lạ.

Cách đây không lâu, Nam Em hứng trọn “búa rìu” của dư luận vì tung clip buông vô lăng, vô tư nhún nhảy ca hát theo nhạc. Nhiều người cho rằng cô thiếu ý thức, bất chấp nguy hiểm cho tính mạng của mình và những người tham gia giao thông khác.