Nam Em xin lỗi và tiết lộ lý do đau lòng sau clip buông vô lăng: 'Phần lớn thời gian tôi phải nằm viện'

Chiều 29/6, Nam Em đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV cổ trang có tên Nỗi nhớ hóa băng tại TP.HCM. Do tinh thần không mấy ổn định nên người đẹp được mẹ và chị gái song sinh Nguyễn Lệ Nam tháp tùng đến địa điểm diễn ra sự kiện. Tuy chịu nhiều áp lực nhưng có thể thấy Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cô cho biết tình hình sức khỏe không được tốt, suốt thời gian qua phải nhập viện truyền nước biển. Ngay sau khi clip buông vô lăng lái xe bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, Nam Em rất sốc và hoảng loạn tinh thần. Chia sẻ tại buổi họp báo, mỹ nhân sinh năm 1996 gửi lời xin lỗi khán giả và mong nhận được sự cảm thông từ mọi người.