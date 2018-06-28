Bị chửi vì nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em phân trần: 'Tôi chỉ muốn tạo niềm vui cho mọi người’

Hậu trường 28/06/2018 15:36

Trước phản ứng dữ dội của dư luận về đoạn clip thả tay, nhún nhảy khi lái xe bất chấp nguy hiểm, Nam Em đã lên tiếng phân trần.

Tung clip thả tay nhún nhảy khi lái xe, Nam Em không ngờ phải hứng trọn cơn thịnh nộ của dư luận.Thay vì tập trung lái xe để đảm bảo an toàn, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long lại ca hát, nhún nhảy theo nhạc. Thậm chí, người đẹp Tiền Giang còn thả cả hai tay khiến người xem giật thót tim.

Clip Nam Em thả tay khi lái ôtô gây phẫn nộ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được không ít phản hồi tiêu cực. Nhiều người cho rằng hành động của Nam Em quá liều lĩnh, không chỉ gây hại cho cá nhân mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác. Quá phẫn nộ, một số cư dân mạng còn yêu cầu cảnh cáo và xử phạt nghiêm hành vi của chân dài này.

Bị chửi vì nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em phân trần: 'Tôi chỉ muốn tạo niềm vui cho mọi người’ - Ảnh 1
Nam Em cười đùa vui vẻ, buông cả hai tay và nhún nhảy theo nhạc - Ảnh: FBNV

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, Nam Em vừa lên tiếng phân trần: "Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại mắng chửi tôi kinh khủng quá vậy. Hơn nữa xe Mercedes có chế độ lái tự động và tôi chọn con đường vắng tôi mới buông tay và hát hò như vậy.

Tôi có khùng đâu mà đánh đổi mạng sống của mình như thế? Tôi chỉ muốn tạo niềm vui cho mọi người mà mọi người không thấy vui, mọi người lại chửi thì tôi cũng không biết nói gì nữa”.

Bên cạnh đó, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long hứa hẹn sẽ nói rõ chuyện này trong thời gian sắp tới.

Bị chửi vì nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em phân trần: 'Tôi chỉ muốn tạo niềm vui cho mọi người’ - Ảnh 2
Nhiều người bức xúc vì cho rằng đây là hành động thiếu suy nghĩ có thể gây hại đến tính mạng người khác - Ảnh: FBNV
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