Tối 27/6, Nam Em khiến dân mạng bất bình khi tung clip buông tay, nhún nhảy theo nhạc lúc đang lái xe. Thay vì tập trung điều khiển ôtô để giữ an toàn, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long lại vô tư thả hồn đong đưa theo nhạc.

Hiện tại, đoạn clip đang được chia sẻ một cách chóng mặt. Nhiều người đã lên tiếng nhắc nhở chân dài này. Phần đông ý kiến cho rằng Nam Em đang coi thường tính mạng của bản thân và những người đang tham gia giao thông khác.

Bên cạnh một số lời nhắc nhở nhẹ nhàng, không ít người lên tiếng chỉ trích gay gắt người đẹp Tiền Giang, trong đó có bạn gái Hoài Lâm. Facebooker Cindy Lư bức xúc: "Con gái vô duyên không sợ, con gái vô duyên mà không biết mình vô duyên mới là loài đáng sợ nhất thế giới...".

Bạn gái Hoài Lâm phẫn nộ trước hành động của Nam Em - Ảnh: FBNV

Ngoài việc hát, Nam Em còn nhún nhảy và phiêu theo nhạc - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người thể hiện sự đồng tình. Họ chỉ trích Nam Em và cho rằng hành động thiếu suy nghĩ của cô xứng đáng bị cảnh cáo và xử phạt.