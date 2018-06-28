Nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em bị bạn gái Hoài Lâm chửi sấp mặt: 'Vô duyên mà không biết mình vô duyên...'

Hậu trường 28/06/2018 10:23

Vô tư tung clip buông vô lăng, nhún nhảy hát hò khi đang lái xe, Nam Em bị bạn gái Hoài Lâm lên tiếng chỉ trích thậm tệ.

Tối 27/6, Nam Em khiến dân mạng bất bình khi tung clip buông tay, nhún nhảy theo nhạc lúc đang lái xe. Thay vì tập trung điều khiển ôtô để giữ an toàn, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long lại vô tư thả hồn đong đưa theo nhạc.

Clip Nam Em vô tư buông tay lái, nhún nhảy khiến nhiều người phẫn nộ.

Nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em bị bạn gái Hoài Lâm chửi sấp mặt: 'Vô duyên mà không biết mình vô duyên...' - Ảnh 1
Nam Em thả hai tay, vô tư cười đùa khi đang lái xe - Ảnh: FBNV

Hiện tại, đoạn clip đang được chia sẻ một cách chóng mặt. Nhiều người đã lên tiếng nhắc nhở chân dài này. Phần đông ý kiến cho rằng Nam Em đang coi thường tính mạng của bản thân và những người đang tham gia giao thông khác.

Bên cạnh một số lời nhắc nhở nhẹ nhàng, không ít người lên tiếng chỉ trích gay gắt người đẹp Tiền Giang, trong đó có bạn gái Hoài Lâm. Facebooker Cindy Lư bức xúc: "Con gái vô duyên không sợ, con gái vô duyên mà không biết mình vô duyên mới là loài đáng sợ nhất thế giới...".

Nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em bị bạn gái Hoài Lâm chửi sấp mặt: 'Vô duyên mà không biết mình vô duyên...' - Ảnh 2
Bạn gái Hoài Lâm phẫn nộ trước hành động của Nam Em - Ảnh: FBNV
Nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em bị bạn gái Hoài Lâm chửi sấp mặt: 'Vô duyên mà không biết mình vô duyên...' - Ảnh 3
Ngoài việc hát, Nam Em còn nhún nhảy và phiêu theo nhạc - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người thể hiện sự đồng tình. Họ chỉ trích Nam Em và cho rằng hành động thiếu suy nghĩ của cô xứng đáng bị cảnh cáo và xử phạt.

Nhún nhảy, buông vô lăng khi lái xe, Nam Em bị bạn gái Hoài Lâm chửi sấp mặt: 'Vô duyên mà không biết mình vô duyên...' - Ảnh 4
Hành động của cô nàng làm nhiều người giật thót vì quá nguy hiểm - Ảnh: FBNV
Nam Em tiếp tục không để Trường Giang 'được quên lãng'?

Nam Em tiếp tục không để Trường Giang 'được quên lãng'?

Những động thái liên tiếp của Nam Em cũng vô tình khiến cho Nhã Phương bị ảnh hưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Nam Em buông tay khi lái xe bạn gái Hoài Lâm

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42