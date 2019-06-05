Danh ca Thanh Hà hiện đang là một trong bốn vị huấn luyện viên quyền lực của chương trình Giọng hát Việt 2019. Với hơn 20 năm trong nghề, cô được nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại những màn trình diễn đỉnh cao cho thí sinh của mình.

Những năm gần đây, Thanh Hà thường xuyên về nước hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, vẻ đẹp của Thanh Hà cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Mới đây, một người hâm mộ bất ngờ đăng tải hình ảnh thời trẻ của cô lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.