Lộ ảnh quá khứ, danh ca Thanh Hà khiến fan bấn loạn vì nhan sắc thời trẻ giống Madonna đến ngỡ ngàng

Hậu trường 05/06/2019 11:11

Trên mạng xã hội, hình ảnh quá khứ của nữ ca sĩ Thanh Hà bất ngờ được hé lộ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Danh ca Thanh Hà hiện đang là một trong bốn vị huấn luyện viên quyền lực của chương trình Giọng hát Việt 2019. Với hơn 20 năm trong nghề, cô được nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại những màn trình diễn đỉnh cao cho thí sinh của mình.

Lộ ảnh quá khứ, danh ca Thanh Hà khiến fan bấn loạn vì nhan sắc thời trẻ giống Madonna đến ngỡ ngàng - Ảnh 1
Những năm gần đây, Thanh Hà thường xuyên về nước hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, vẻ đẹp của Thanh Hà cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Mới đây, một người hâm mộ bất ngờ đăng tải hình ảnh thời trẻ của cô lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Lộ ảnh quá khứ, danh ca Thanh Hà khiến fan bấn loạn vì nhan sắc thời trẻ giống Madonna đến ngỡ ngàng - Ảnh 2
Bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp lai Tây của nữ ca sĩ vô cùng nổi bật và hút mắt người nhìn. Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.  

Lộ ảnh quá khứ, danh ca Thanh Hà khiến fan bấn loạn vì nhan sắc thời trẻ giống Madonna đến ngỡ ngàng - Ảnh 3
Mang trong mình 2 dòng máu Mỹ - Việt, danh ca Thanh Hà sở hữu đường nét khuôn mặt vô cùng sắc sảo – Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cho rằng vẻ đẹp thời trẻ của Thanh Hà giống hệt với “Nữ hoàng nhạc Pop” Madonna. Số khác lại cho rằng cô có nét giống ca sĩ Jennifer Lopez và nữ diễn viên Kristen Stewart. Có vẻ như gương mặt và lối làm tóc cổ điển của Thanh Hà thời trẻ dễ khiến người ta liên tưởng đến các ngôi sao Hollywood.

Lộ ảnh quá khứ, danh ca Thanh Hà khiến fan bấn loạn vì nhan sắc thời trẻ giống Madonna đến ngỡ ngàng - Ảnh 4

Lộ ảnh quá khứ, danh ca Thanh Hà khiến fan bấn loạn vì nhan sắc thời trẻ giống Madonna đến ngỡ ngàng - Ảnh 5
Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi nhan sắc thời trẻ của Thanh Hà - Ảnh: Internet
Lộ ảnh quá khứ, danh ca Thanh Hà khiến fan bấn loạn vì nhan sắc thời trẻ giống Madonna đến ngỡ ngàng - Ảnh 6
Tài năng, xinh đẹp và quyến rũ là những mỹ từ người hâm mộ dùng để miêu tả về Thanh Hà thời trẻ - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hà có phần phát tướng hơn nhưng nét sắc sảo, mặn mà trên khuôn mặt cô thì chẳng hề thay đổi. 

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