Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong

Cư dân mạng đang lan truyền hình ảnh MC Quyền Linh diện trang phục giản dị với quần jeans phối cùng áo thun,mang dép tổ ong đi mua vàng lấy vía đầu năm.
- Về quê nội ở Tiền Giang, 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh hóa thân thành 'con gái miền Tây' xinh đẹp
- Quyền Linh tiết lộ quan điểm về chuyện yêu đương của hai cô con gái xinh đẹp
Mới bước sang những ngày đầu tiên của năm mới, MC Quyền Linh đã được khán giả bắt gặp một mình đi mua vàng. Mặc dù sắm sửa một món đồ đắt đỏ, nam MC vẫn ghi điểm bởi cách ăn diện giản dị, quần jeans phối cùng áo thun, mang dép tổ ong. Nhiều người đã để lại lời khen ngợi cho Quyền Linh, dù giàu có nhưng không khoe mẽ tạo sự chú ý.
Trên trang cá nhân, Quyền Linh hào hứng khoe chuyện đi mua vàng đầu năm để lấy vía. Anh viết: "Đầu năm mua vàng, may mắn, hanh thông cả năm. Chúc bà con một năm làm ăn thuận lợi, sung túc cả năm nhé".
Từ trước đến nay, Quyền Linh gắn liền với hình ảnh giản dị, chất phác. Anh tích cực tham gia các chương trình, thực hiện dự án thiện nguyện, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dư sức sống giàu sang, nam MC vẫn thường được khán giả bắt gặp hình ảnh giản dị, không câu nệ ăn uống, mang dép tổ ong mộc mạc.
Nam MC cũng từng bộc bạch: “Làm những chương trình thiện nguyện mang lại cho Linh cảm xúc rất thân quen và Linh thấy rất may mắn vì cứ nhắc tới những chương trình như vậy là khán giả lại nhớ ngay tới Quyền Linh. Những chương trình thiện nguyện làm ra như là dành cho Linh”.
Sống giản dị nhưng Quyền Linh luôn dành những điều kiện tốt nhất cho gia đình, đặc biệt là hai con gái Hạt Dẻ và Lọ Lem. Ngày một lớn, ái nữ nhà nam MC được khen ngợi xinh đẹp, khán giả ủng hộ thi Hoa hậu trong tương lai. Trên mạng xã hội, trong những ngày Tết vừa qua Lọ Lem và Hạt Dẻ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh váy áo lụa là đằm thắm, dịu dàng.