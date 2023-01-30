Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong

Mới bước sang những ngày đầu tiên của năm mới, MC Quyền Linh đã được khán giả bắt gặp một mình đi mua vàng. Mặc dù sắm sửa một món đồ đắt đỏ, nam MC vẫn ghi điểm bởi cách ăn diện giản dị, quần jeans phối cùng áo thun, mang dép tổ ong. Nhiều người đã để lại lời khen ngợi cho Quyền Linh, dù giàu có nhưng không khoe mẽ tạo sự chú ý.

MC Quyền Linh bị khán giả bắt gặp một mình đi mua vàng.

Trên trang cá nhân, Quyền Linh hào hứng khoe chuyện đi mua vàng đầu năm để lấy vía. Anh viết: "Đầu năm mua vàng, may mắn, hanh thông cả năm. Chúc bà con một năm làm ăn thuận lợi, sung túc cả năm nhé".