Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong

Hậu trường 30/01/2023 09:21

Cư dân mạng đang lan truyền hình ảnh MC Quyền Linh diện trang phục giản dị với quần jeans phối cùng áo thun,mang dép tổ ong đi mua vàng lấy vía đầu năm.

Mới bước sang những ngày đầu tiên của năm mới, MC Quyền Linh đã được khán giả bắt gặp một mình đi mua vàng. Mặc dù sắm sửa một món đồ đắt đỏ, nam MC vẫn ghi điểm bởi cách ăn diện giản dị, quần jeans phối cùng áo thun, mang dép tổ ong. Nhiều người đã để lại lời khen ngợi cho Quyền Linh, dù giàu có nhưng không khoe mẽ tạo sự chú ý.

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 1
MC Quyền Linh bị khán giả bắt gặp một mình đi mua vàng.

Trên trang cá nhân, Quyền Linh hào hứng khoe chuyện đi mua vàng đầu năm để lấy vía. Anh viết: "Đầu năm mua vàng, may mắn, hanh thông cả năm. Chúc bà con một năm làm ăn thuận lợi, sung túc cả năm nhé".

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 2
Đầu năm nam MC đã đi sắm vàng.

Từ trước đến nay, Quyền Linh gắn liền với hình ảnh giản dị, chất phác. Anh tích cực tham gia các chương trình, thực hiện dự án thiện nguyện, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dư sức sống giàu sang, nam MC vẫn thường được khán giả bắt gặp hình ảnh giản dị, không câu nệ ăn uống, mang dép tổ ong mộc mạc.

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 3

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 4

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 5
Đôi dép tổ ong đồng hành với "MC quốc dân" trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống đời thường.

 

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 6
Quyền Linh sở hữu bộ sưu tập dép tổ ong với đủ loại màu sắc. Các đôi dép từ màu cơ bản đến neon rực rỡ đều có mặt trong tủ dép của anh.

Nam MC cũng từng bộc bạch: “Làm những chương trình thiện nguyện mang lại cho Linh cảm xúc rất thân quen và Linh thấy rất may mắn vì cứ nhắc tới những chương trình như vậy là khán giả lại nhớ ngay tới Quyền Linh. Những chương trình thiện nguyện làm ra như là dành cho Linh”.

Sống giản dị nhưng Quyền Linh luôn dành những điều kiện tốt nhất cho gia đình, đặc biệt là hai con gái Hạt Dẻ và Lọ Lem. Ngày một lớn, ái nữ nhà nam MC được khen ngợi xinh đẹp, khán giả ủng hộ thi Hoa hậu trong tương lai. Trên mạng xã hội, trong những ngày Tết vừa qua Lọ Lem và Hạt Dẻ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh váy áo lụa là đằm thắm, dịu dàng.

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 7

Lộ ảnh 'MC quốc dân' Quyền Linh đi mua vàng đầu năm: vàng mua cả hộp nhưng vẫn giản dị với dép tổ ong - Ảnh 8
Hai cô con gái của nam MC ngày càng ra dáng thiếu nữ dịu dàng.
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